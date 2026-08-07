案件ごとの正確な予算・予実管理がなぜできないのか、4つの原因とその解決策に迫る

ソリューション

複数事業／多店舗／多物件型のビジネスにおいて極めて重要なのは、個々の案件ごとの「投資・運営・回収」プロセスを正確に把握することである。しかし現状では、多くの企業でExcelによる非効率な予算・予実管理が横行しており、集計を担う部門の負担増大や、迅速かつ正確なビジネス意思決定の阻害につながっている。

「あの店舗（事業、物件、案件）に投資した1億円は、今どうなっているのか?」という経営層からの問いに、即答できる企業はどれほどあるだろうか。現実には、個々の案件への投資は稟議を通過した瞬間こそ注目されるものの、その後の実績と結びつけて語られることはほとんどない。その背景には、予算・予実管理が依然として手作業、かつExcelベースで行われているという構造的な問題がある。

月初になると、各部門から経理財務や経営企画へExcelファイルが送られ、バラバラのフォーマットを整合しながら手作業で集計する、いわゆる「Excelバケツリレー」が、多くの企業で日常的な光景となっている。こうした状況を放置すれば、集計を担う部門の負荷は増し続け、集計データに基づく迅速かつ正確な意思決定も困難になる。

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案件別の収益管理で実現する、

「脱Excel予実管理」の次のステップとは?

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ただし、単に脱Excelを進めるだけでは案件ごとの収益可視化は実現しない。投資計画と実績が別々のシステムで管理されている現状では、投資効果をリアルタイムに把握することは難しく、隠れ不採算案件の発見も遅れる。また、集計データを分析する仕組みや人的リソースがなければ、シナリオの仮説検証に過度な時間を要し、経営スピードに悪影響が及ぶ。さらに案件間の比較ができないため、どの案件を撤退・継続・投資拡大すべきかを横並びで判断できない点も大きな課題である。

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リンク先の資料では、複数事業／多店舗／多物件型ビジネスを展開する企業において、案件ごとの正確な予算・予実管理によって投資効果をリアルタイムに可視化することの重要性を改めて提起している。その上で、案件別予実管理を実現するために克服すべき4つの課題と、それらを解消する具体的な取り組み方法、そして一連の取り組みを強力に支援するソリューションについて紹介している。ぜひ参考にしていただきたい。

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