レポート

AIエージェントに潜む新たな攻撃対象領域。従来のAppSecが機能しない理由と90日間で進める対策とは

生成AIの進化形として注目される「AIエージェント」は、自律的に計画を立て、ツールを駆使してタスクを実行することから、業務効率の飛躍的な向上が期待されている。しかしその背後には、従来の対策では通用しない未知のセキュリティリスクが潜んでいる。

AIエージェントの意思決定プロセスは、開発者が記述した固定のコードではなく、言語やコンテキストの推論に基づいて動的に生成される。そのため、これまで有効とされてきたアプリケーションセキュリティ（AppSec）の前提は崩壊しており、新たな攻撃対象領域が生まれている。

もはや攻撃者はコードの脆弱性を探すのではなく、プロンプトや外部ツールのメタデータに悪意ある指示を埋め込むことでAIの解釈を操作し、情報漏洩や不正な操作を引き起こしているのだ。

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AIエージェントのセキュリティ：アーキテクチャ、攻撃対象領域、防御

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AIエージェントへの代表的な攻撃手法

AIエージェントへの攻撃手法は、一見無害なツールの説明文に機密情報を盗み出す指示を隠す「ツールポイズニング」や、ツールの説明文を使って全く別のツールの挙動を乗っ取る「ツールシャドーイング」などが挙げられる。

これらの攻撃手法はAIが言語を解釈し、意図を形成する推論レイヤーで完結するため、従来の静的なコード分析や構文ベースのフィルタリングでは防ぐことができない。このような脅威に対抗するには、入力検証からツール実行、推論プロセスの監視に至るまで、アーキテクチャレベルでの多層的な防御思想が不可欠である。

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リンク先のコンテンツでは、AIエージェント特有の攻撃対象領域や、具体的な攻撃シナリオを詳しく整理している。自社のセキュリティ体制を強化するために、今後90日間で優先的に取り組むべき具体的なステップが網羅されたチェックリストも入手できるので、ぜひ役立ててもらいたい。

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