レポート

月次決算の遅れは経営判断の鈍化を招く。会計システムのクラウド化が意思決定のスピードを加速

月次決算の遅れは、経理部門における単なる「業務の遅延」にとどまらず、経営判断のスピードそのものを鈍化させる要因になり得る。このような中堅企業に共通する課題を放置すると、企業の成長機会を逸する大きなリスクにもつながっていく。

ビジネス環境が急速に変化する中で、経営者が戦略的な判断を下すために欠かせないのが最新かつ正確な業績データである。しかし中堅企業の多くで、散在するデータの収集、手作業による仕訳入力、複雑な承認フローの停滞、システム間の分断、業務の属人化といった構造的な要因が絡み合い、月次決算が遅れてしまいがちだ。

そうなると鮮度の低い数字を基に意思決定せざるを得ず、コスト増加や収益性の悪化といった事態に気付くタイミングも遅れてしまう。

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月次決算の遅れが経営のブレーキに? 会計システムのクラウド化が経営判断の適正化/スピード化を実現

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会計システムのクラウド化と業務フローの改革がポイント

月次決算の遅延を解消する鍵となるのが、会計システムのクラウド化と業務フローの改革という両輪での取り組みである。クラウドシステムによってデータ連携や仕訳処理を自動化し、手作業を大幅に削減する。それに加え、データ収集の締切設定や承認プロセスの見直しといった業務フローそのものを再設計することで、初めて決算早期化が可能になる。

これにより、経理部門は単純作業から解放され、より付加価値の高い分析業務に集中できる体制を構築できる。月次決算のスピードと精度も向上することだろう。

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リンク先のコンテンツでは、月次決算が遅れる5つの構造的な要因を解説するとともに、クラウドシステム導入と業務フロー見直しを組み合わせた解決策を提示している。クラウド型会計システムの導入を成功に導くための5つのステップも紹介しているので、参考にしてもらいたい。

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