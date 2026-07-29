前回の記事では、社内ポータルがいかに従業員エンゲージメントを高め、人的資本経営の基盤となるかを紐解いた。だが、次世代型AI社内コミュニケーションプラットフォーム「LumApps」の真価はそれだけにとどまらない。

DXが加速するなかSaaSが普及したことで、私たちが業務で利用するツールは爆発的に増加した。人事システム、経費精算、ITサポート、チャットツール……。結果として、必要な情報やシステムを日々探し回る「アプリ疲れ」が、組織の生産性を密かに奪い続けている。

こうした課題に対し、海外の先進企業は社内ポータルをどのように活用し、業務効率を高めているのか。今回は、LumApps本社から来日したAIビジネスソリューション ゼネラルマネージャー(GM)のJeremy Tran氏と、日本支社でエンタープライズ営業を担当するVincent Msika氏に、業務効率化とAIの社内実装という観点から話を伺った。

(左)LumApps株式会社 AIビジネスソリューション ゼネラルマネージャー Jeremy Tran氏

(右)LumApps株式会社 AIエンタープライズ セールスリーダー Vincent Msika氏

「読む場所」ではなく「仕事をする場所」。海外と日本で異なる社内ポータルの位置づけ

──まずはお二人のバックグラウンドを教えてください。

Tran氏： 私はフランス出身で、現在はAIビジネスソリューションのGMを務めています。LumAppsへ入社する前は製造業界に身を置いており、顧客としてLumAppsを導入・運用した経験があります。17年間にわたり、オフィスで働くデスクワーカーと、工場で働くフロントラインワーカーの両方を統合するプラットフォームの必要性を痛感してきました。

現在のミッションは、当社の製品ビジョンとAI戦略を推進することです。従来の社内ポータルから、従業員のデジタル体験を根本から変えるAIエージェント駆動型プラットフォームへの変革をリードしています。

Msika氏： 私は日本支社でエンタープライズ企業向けの営業を担当しています。フランス出身ですが、2013年から日本企業とのビジネスに携わってきました。LumAppsに入社したのは2018年です。

日本でも欧州でも、社内のコミュニケーション課題やツールの複雑化による混乱といった従業員の悩みは共通しています。日本の文化や特殊な要件に寄り添いながら、LumAppsを通じて従業員が本当に働きやすくなる体験を届けるのが、入社時から変わらない私のミッションです。

──海外企業では、社内ポータルが「従業員のオペレーティングシステム(OS)」として機能していると伺いました。日本企業の一般的なポータルとは、どのような違いがあるのでしょうか。

Tran氏： グローバル市場を見ると、社内ポータルの捉え方に明確な違いがあります。日本では、ポータルは伝統的にトップダウンのコミュニケーションツール、いわゆるデジタル掲示板や静的なナレッジの置き場として機能してきました。つまり、従業員が何かを「読む」ために行く場所なのです。

一方、欧米の企業は、社内ポータルを従業員のOSとして捉えています。ただ社内のニュースを消費する場ではなく、実際に仕事が行われる、統合されたハブとして機能しています。PCを開いて最初に見る画面であり、そこからすべての業務がスタートします。

Msika氏： 日本のポータルは、情報が一方的に置かれているだけで、従業員が自ら探しに行かないと必要な情報にたどり着けません。本来は、発信側が適切な人に適切な情報を届けるターゲティングの仕組みが不可欠です。

さらに、現場のベストプラクティスやお客さまの声といったボトムアップの知識を吸い上げる仕組みもありません。情報が一方通行のままでは、従業員はシャドーITに流れていってしまう可能性もあります。

Tran氏： 現在、一人の従業員が使うアプリケーションは数十、数百に及びます。1つのワークフローを完了させるために、5つの異なるアプリを開き、ログインし直さなければならないとしたら、それは明らかな生産性の損失です。だからこそ、従業員がツールを探し回るのではなく、ポータルのほうが必要なツールを揃えて待っている——そうした関係に逆転させるべきなのです。LumAppsでは、このコンセプトを「デジタルフロントドア(デジタルワークプレイスの起点)」と呼んでいます。

LumApps株式会社 AIビジネスソリューション ゼネラルマネージャー Jeremy Tran氏

6つのユースケースで見る「デジタルフロントドア(デジタルワークプレイスの起点)」の実力

──LumAppsが実現している「デジタルフロントドア」によって、従業員の体験は具体的にどう変わるのでしょうか。

Tran氏： 大きく分けて、6つのユースケースがあります。

まず検索です。「就業規則」や「IT設定マニュアル」など、別々のシステムに保管されているドキュメントを探し回る必要はなく、一つの検索窓から社内のあらゆる情報へ瞬時にアクセスできます。次にIT管理。インシデント報告やチケットの起票のために、わざわざ ServiceNow や Jira を開かずにポータル上に組み込まれた専用フォームから直接入力・送信を完了します。3つ目が人事。給与明細の確認や休暇申請を、HRシステムにログインし直すことなくポータルから完結できます。

4つ目が学習。セキュリティやコンプライアンスの研修に、同じポータルからアクセスできます。5つ目がオフィス体験。来客登録、Wi-Fiパスワードの取得、会議室やロッカーの予約などをポータルに集約します。そして6つ目が経理。経費精算や出張申請をポータルから行い、経費システムに自動連携します。

Msika氏： 重要なのは、LumAppsは既存ツールを置き換えるものではないということです。裏側で動いているさまざまなSaaSツールと連携し、従業員が触れるインターフェイスを1つに統一するのです。グローバルSaaSはもちろん、日本特有のツールであってもローコード/ノーコードで柔軟に連携可能です。

現場の最前線も、モバイル1つでつながる

——日本企業から特に評価されている機能はありますか。

Msika氏： まず横断検索です。特にサービス業のお客さまからは、社内情報が多すぎて必要なものが見つからないという声が強く、検索体験の改善だけでも大きな効果が出ています。

次にモバイル対応。航空会社や製造業など、PCを持たない従業員が多い業種では、スマートフォンから1つのアプリで業務が完結することが高く評価されています。従来は、モバイルに対応していないシステムにブラウザからアクセスしていたケースも多くありましたが、LumAppsでは企業のブランドデザインに合わせた自社アプリとしてカスタマイズできるため、従業員はLumAppsと意識することなく、会社の公式アプリとして自然に利用できます。

そしてガバナンスです。日本のエンタープライズ企業は権限管理へのニーズが非常に高い。誰がどの情報を見られるか、グループ会社をまたいだ場合はどうするか。LumAppsの細かな権限設定は、日本のお客さまに合っていると感じます。

LumApps株式会社 AIエンタープライズ セールスリーダー Vincent Msika氏

——Tranさんは過去に製造業で実際にLumAppsを導入・運用され、現場の課題を深く理解されている立場かと思います。現場の最前線であるフロントワーカーの視点から見て、モバイル対応などの機能はどのような効果をもたらすのでしょうか。

Tran氏： 私が在籍していた製造業企業では、シフトの管理が現場のマネージャーにとって大きな負担でした。しかし、LumAppsが2025年に買収したBeekeeperの技術により、従業員はモバイルアプリから簡単にシフトの変更を申請し、マネージャーはチーム全体の状況を見て即座に承認できるようになりました。

また、チャット機能も強力です。たとえば製造ラインにトラブルがあって一時停止し、その後再開する際、マネージャーが一人ひとりに電話をかけるのは非現実的です。LumAppsのチャットを使えば、現場のチーム全員に一斉に「ラインが再開したから戻ってきて」と通知し、即座にフィードバックを得られます。

現場の従業員にとって、人事・経費・研修のためにそれぞれ別のアプリを入れて使い分けるのは大きな負担となります。LumAppsという1つのモバイルアプリにすべてを集約することが、現場の業務効率を飛躍的に高めるのです。

「検索」から「解決」へ。AIエージェントが変える社内ポータルの役割

──AIの進化により、社内ポータルは今後どのように変わっていくのでしょうか。

Tran氏： 社内ポータルの役割は、AIエージェントの活用によって「Search(検索)」から「Solve(解決)」へ大きく転換していきます。これまでは、ポータル内で検索するとドキュメントへのリンクが返ってくるだけでした。しかし、これからのポータルは、従業員に代わって業務そのものを処理してくれるようになるのです。

──具体的にはどのようなことが可能になるのでしょうか。

Tran氏： 現在、世の中のAI導入の多くは、文章の要約・翻訳・メール作成といった個人の生産性向上にとどまっています。しかしAIの真価は、企業のコアな業務プロセスに統合されて初めて発揮されます。

たとえば、翻訳機能。当社のAIエージェントは、一般的な翻訳ツールとは異なり、自社特有の専門用語やナレッジを踏まえた正確な翻訳を行います。さらに高度な例として、先ほどのシフト管理があります。マネージャーに申請が届いた際、AIが裏側でリソース状況を確認し、「その日は人員不足になるため承認できません」とデータに基づいた判断のサポートをします。もちろん最終的な判断は人間が行いますが、AIが判断材料を揃えてくれるのです。

こうしたLumAppsの「AI Agent Hub」構想では、複数のシステムにまたがる複雑な業務フローを、AIが自律的に連携・処理してくれるプラットフォームを目指しています。Microsoft 365やGoogle Workspace、ServiceNowなど、各社がすでに持っている優れたAIエージェントをLumApps上で呼び出したり、逆にMicrosoft TeamsやGoogle Chromeの拡張機能からLumAppsのエージェントを呼び出したりすることも可能です。どのツールを使っていても、従業員にシームレスなAI体験を提供できます。

Msika氏： AIの個人利用という点では、日本は決して海外に遅れているわけではありません。ただ、組織全体の業務プロセスにAIを統合できている国内企業はまだ少数にとどまっています。 LumAppsの強みは、個人の生産性向上にとどまらず、エンタープライズレベルでのAI活用を推進できるプラットフォームであることです。「デジタルフロントドア(デジタルワークプレイスの起点)」から「AIの入り口」へ進化させることで、投資対効果の見える形でのAI活用が実現できると考えています。

「導入して終わり」にしないために

──最後に、SaaSの乱立や業務効率化に悩む日本企業へメッセージをお願いします。

Msika氏： 真の業務効率化は、一部のIT人材だけでなく、会社用メールやデジタルIDを持たない現場で働くノンデスクワーカーも含めた「すべての従業員」のデジタル体験を統一することから始まります。LumAppsは、誰一人取り残さないシームレスな環境を提供するとともに、日本企業に求められる高度なガバナンスや複雑な承認要件にも対応します。社内ポータルを真の業務基盤へと進化させるべく、導入から社内への定着、継続的な活用までを手厚く支援する体制を日本でも強化していきます。

Tran氏： 私たちは、テクノロジーを導入して終わりにはしません。LumAppsでは、新たに定着支援に特化したチームを編成しました。何が機能し、何が機能していないかをデータで測定し、お客さまと共に改善し続けます。

読むだけのポータルから、AIが業務を支援するエンタープライズ・オペレーティングシステムへ。LumAppsとともに、新しいデジタルワークプレイスの扉を開きましょう。

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