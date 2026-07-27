クラウドネイティブ環境に潜む脅威検出の限界。セキュリティ・開発・運用チームの監視データを連携するには

セキュリティ・開発・運用といった各チームが、それぞれ個別のツールで監視を行う従来のアプローチでは、システム全体を俯瞰することができず、可視性に盲点が生まれてしまう。
さらに、多様なサービスから生成されるログはフォーマットが不統一であり、脅威の予兆を横断的に分析することが困難である。こうしたツールのサイロ化やデータの不整合は、インシデント調査の遅延を招き、ビジネスに深刻な影響を及ぼしかねない。
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可観測性とセキュリティの統合が重要
こうした課題を解消するには、セキュリティを単独の機能として捉えず、システム全体の可観測性に統合するアプローチが不可欠である。セキュリティ・開発・運用の各チームが、統一された基盤上で同じ監視データやセキュリティ情報にアクセスし連携することで、迅速かつ的確な対応が可能になる。
脅威が検出された際は、関連するログやメトリクスへシームレスにドリルダウンできれば、原因究明の時間を大幅に短縮できるだろう。また、専門知識を必要とせずに脅威検出ルールを定義できる環境を整備することで、セキュリティ対策の属人化を防ぎ、組織全体の態勢を強化できる。
さらに近年では、AIエージェントを組み込んだクラウド型SIEMソリューションが登場しており、SOCの上級アナリストに匹敵する専門知識を、人間では処理しきれない規模とスピードで発揮し、根拠と共に判断を導き出してくれる。これにより、クラウドやアイデンティティ、EDRなど複数にまたがる攻撃対象領域を横断的に可視化しながら、平均対応時間（MTTR）を90%以上削減するといった成果も生まれているという。
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リンク先のコンテンツでは、クラウドネイティブ環境のセキュリティ課題を解決する、統合プラットフォームの機能とアーキテクチャについて解説している。チーム間のサイロ化を解消し、可観測性データとセキュリティ情報を一元化することで、いかに脅威の検出から調査・対応までを効率化できるか、その具体的な手段が理解できるはずだ。
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