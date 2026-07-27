クラウドネイティブ環境に潜む脅威検出の限界。セキュリティ・開発・運用チームの監視データを連携するには

ソリューション

クラウドネイティブ環境の普及は、開発と運用の効率を飛躍的に向上させた。しかし一方で、多くの企業がその動的かつ分散した環境におけるセキュリティ課題に直面している。アプリケーション、インフラ、ネットワークが複雑に絡み合った状況では、セキュリティチーム、開発チーム、運用チームの境界も曖昧になりがちだ。

セキュリティ・開発・運用といった各チームが、それぞれ個別のツールで監視を行う従来のアプローチでは、システム全体を俯瞰することができず、可視性に盲点が生まれてしまう。

さらに、多様なサービスから生成されるログはフォーマットが不統一であり、脅威の予兆を横断的に分析することが困難である。こうしたツールのサイロ化やデータの不整合は、インシデント調査の遅延を招き、ビジネスに深刻な影響を及ぼしかねない。

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可観測性とセキュリティの統合が重要

こうした課題を解消するには、セキュリティを単独の機能として捉えず、システム全体の可観測性に統合するアプローチが不可欠である。セキュリティ・開発・運用の各チームが、統一された基盤上で同じ監視データやセキュリティ情報にアクセスし連携することで、迅速かつ的確な対応が可能になる。

脅威が検出された際は、関連するログやメトリクスへシームレスにドリルダウンできれば、原因究明の時間を大幅に短縮できるだろう。また、専門知識を必要とせずに脅威検出ルールを定義できる環境を整備することで、セキュリティ対策の属人化を防ぎ、組織全体の態勢を強化できる。

さらに近年では、AIエージェントを組み込んだクラウド型SIEMソリューションが登場しており、SOCの上級アナリストに匹敵する専門知識を、人間では処理しきれない規模とスピードで発揮し、根拠と共に判断を導き出してくれる。これにより、クラウドやアイデンティティ、EDRなど複数にまたがる攻撃対象領域を横断的に可視化しながら、平均対応時間（MTTR）を90%以上削減するといった成果も生まれているという。

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リンク先のコンテンツでは、クラウドネイティブ環境のセキュリティ課題を解決する、統合プラットフォームの機能とアーキテクチャについて解説している。チーム間のサイロ化を解消し、可観測性データとセキュリティ情報を一元化することで、いかに脅威の検出から調査・対応までを効率化できるか、その具体的な手段が理解できるはずだ。

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