ソリューション

オンプレミスのストレージが招く3つの課題とは。IT投資の最適化とビジネスの俊敏性を実現する選択肢に迫る

ビジネス環境の急激な変化に対し、ITインフラの俊敏性が追いついていないケースが見受けられる。特にオンプレミス環境では、機器の調達リードタイム、将来予測に基づく過剰投資、長期契約の縛りといった課題が、事業の足かせになりかねない。

DXの潮流が加速する現代において、ビジネス要求に即応できるITインフラの構築は、企業の競争力を左右する経営課題だ。しかし、多くの企業が採用してきたオンプレミスのストレージ買い切りモデルは、その俊敏性を損なう要因となる。

例えば新規プロジェクトの立ち上げに際して、機器の調達や構築に数カ月を要する場面は珍しくない。また、将来の需要を予測してストレージ容量を多めに確保する従来型のサイジングは、初期段階での過剰投資を招いてしまう。

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「オンプレ所有」でも「クラウド利用」でもない。「オンプレ利用」という第3の選択肢

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オンプレミス環境をサービスとして利用

そこで、オンプレミス環境を「所有」するのではなく、サービスとして「利用」する消費型のモデルが選択肢として浮上している。

必要最低限の構成からスタートし、ビジネスの成長に合わせて短期間でリソースを追加できるため、過剰な先行投資を抑制できる。契約期間も長期の保守契約に縛られることなく、ビジネスサイクルに合わせて柔軟に設定することが可能となることから、ITインフラの投資対効果も最適化される。

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リンク先のコンテンツでは、従来のストレージ買い切りモデルが抱える3つの課題を整理し、オンプレミスにおいてもクラウドの柔軟性を実現する「オンプレ利用」というアプローチを提示している。投資の最適化とビジネスの俊敏性をもたらすサービスの概要も確認できるので、ぜひ参照してもらいたい。

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「オンプレ所有」でも「クラウド利用」でもない。「オンプレ利用」という第3の選択肢

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