ソリューション

複数の金融機関との取引が経理・財務部門の生産性を低下。決済業務や資金管理業務を効率化するには

複数の金融機関との取引は、企業の成長に不可欠である一方、経理・財務部門の業務を複雑化させる要因となっている。金融機関ごとに異なるインターネットバンキングのインターフェース、個別のログイン作業、そして物理的なトークンや電子証明書の管理は、負担の増大につながる。

金融機関ごとに異なる決済業務や資金管理業務は、経理・財務部門の生産性を著しく低下させる要因となっている。

さらに、特定のPCにしかインストールされていないEB専用ソフトが業務の属人化を招いている上、テレワークへの対応も困難にしている。決済業務のためだけに担当者が出社を強いられ、経理部門だけリモートワークに対応できない状態は、BCP対策の遅れという会社全体の課題にもつながりかねない。こうした非効率なプロセスは、本来注力すべき決算・監査対応や資金繰り計画といったコア業務の時間を奪っているというのが現状だ。

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事務作業の約80%減が期待されるサービスとは

そこで注目したいのが、クラウド型のマルチバンクサービスである。対応する金融機関の口座に一度のログインで全てアクセスし、場所を問わず振込や照会、承認作業を行えることから、業務効率が大幅に向上する。

加えて、高度な認証や詳細な権限設定、ワークフローといった機能の搭載は、内部統制の強化にも直結する。2026年6月にリリースされた"グループ資金管理機能"では拠点間の資金移動も自動化できるので、グループ全体の資金効率を最適化し、財務戦略の高度化にも貢献するだろう。

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リンク先のコンテンツでは、複数の金融機関との取引を一元管理し、事務作業を約80%も削減することが期待されるマルチバンクサービスについて、具体的な機能や導入効果のシミュレーションを解説している。煩雑な金融機関との取引の課題を解決し、経理・財務DXを推進するための具体的なヒントが得られるはずだ。

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