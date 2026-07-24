AIのさらなる活用に向けた取り組みの95%が、本番稼働まで至らない原因はどこにある?

ソリューション

AIに回答を提案させたり、壁打ち相手にするだけの時代は終わりつつあり、成果を挙げている組織ではエージェント型AIの活用へと次のステップを進めている。この動きに追随すべく多くの組織が実用化に取り組んでいるものの、そのイニシアチブの95%は本番稼働に至っていないという現実がある。

デモンストレーションが経営層に評価され、PoCのための予算獲得に至ったものの、PoCで期待通りの動作がされず、本番稼働にまでは至らなかったエージェント型AIイニシアチブの割合は、95%にも上るという。パイロット環境やデモがうまくいっていたのは、入念な準備や調整を重ねてきた結果であり、実際の運用フェーズでは必ずしも期待どおりの成果を挙げられるわけではない。

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AIの勝敗はモデルではなく、アーキテクチャで決まる

CIOが実践すべき、エージェント型企業のための8つの設計原則

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本番稼働に至らない最大の原因となっているのが、何十年にもわたって構築・運用されてきたレガシーシステムや、サイロ化したデータ・プロセスの存在である。これらは全て人の手によって、必ずしも明文化されていないルールに基づき運用されてきたため、そこにエージェント型AIが入り込む余地はなく、AIが貢献できたとしても極めて限定的になってしまっている。

こうした障壁を乗り越え、エージェント型AIに仕事を任せるためには、AIモデルではなく、ビジネス基盤としてのレガシーシステムそのものをAI向けに変革する必要がある。具体的には、既存システムに残る人間前提のデータ不整合を排除すること、人間による引き継ぎ前提のワークフローをAIがオーケストレーション可能なアーキテクチャへ転換すること、コンプライアンスの定義をシステムに組み込みAIが理解できるようにすることなどが挙げられる。

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本コンテンツでは、エージェント型AIの導入と活用がうまくいかない背景として、AIの介入を前提としていないレガシーシステムの存在を指摘する。その上で、AIに最適化されたシステム基盤構築の必要性を提起し、その実践に向けて押さえておくべき8つの原則を個別かつ詳細に解説しており、CIO必見の内容となっている。

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