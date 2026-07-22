レポート

クラウドがデファクトスタンダードとなった今、あらためて学ぶクラウドと仮想化の基礎

クラウドサービスは今や企業活動に欠かせないIT基盤となり、メールやファイル共有、業務アプリケーションなど、多くのシステムがインターネット経由で利用される時代となった。一方で、クラウドとオンプレミスの違いやIaaS・PaaS・SaaSはの使い分け、さらにクラウドを支える仮想化技術を含め体系的に学ぶ機会は意外と多くない。クラウドが当たり前の選択肢となった今だからこそ、その仕組みや特徴、基盤技術への理解を深めることは、自社に最適なクラウド環境を選択・活用する上で重要である。

クラウドサービスは今や企業システムの標準的な選択肢となっている。その柔軟性や拡張性を支えている重要な技術の一つであり、クラウドを理解する上で欠かせないのが「仮想化」だ。

仮想化によって、1台の物理サーバー上で複数の仮想サーバーを効率的に動かせるようになり、必要なリソースを迅速かつ柔軟に提供できるようになった。現在のクラウドサービスは、この仮想化技術の発展によって大きく普及したといえる。

クラウドをより効果的に活用するには、その基盤となる仮想化の仕組みを理解しておくことが重要である。

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自社に適したクラウド環境を考えるために

クラウドには、パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウドなど、さまざまな利用形態がある。それぞれコスト、拡張性、セキュリティ、運用方法などに特徴があり、適した用途も異なるため、自社の業務要件やシステム運用方針に応じて選択することが重要だ。

また近年では、複数のクラウドサービスを組み合わせて利用するマルチクラウドや、オンプレミスとクラウドを組み合わせるハイブリッド構成を採用する企業も増えており、クラウド活用の選択肢はさらに広がっている。

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本資料はクラウド導入・活用の第一歩として、新任の情シス担当者、クラウドを基礎から学びたい方、オンプレミスとの違いを整理したい方、導入検討前に基本を押さえたい方におすすめの一冊となっている。クラウドの基本的な考え方からサービスモデル、責任分界点、仮想化技術の仕組みまで、クラウドを理解するための基礎知識を体系的に解説しているので、ぜひ参考にしていただきたい。

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