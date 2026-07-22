ソリューション

RPAの導入でなぜ挫折するのか? 専門知識不要で現場が主導する自動化の進め方

DX推進の切り札として導入が進むRPA（Robotic Process Automation）だが、シナリオ作成の複雑さやメンテナンスの負担が要因で、十分に活用されていないケースが見受けられる。導入後の壁に直面せず、ロボットが形骸化しないためには、どのようなアプローチがあるのだろうか。

人材不足や働き方改革といった背景から、RPAによる業務自動化は多くの企業にとって必須の取り組みといえる。しかもノーコード/ローコードを特長とするRPAツールの登場によって導入のハードルは下がったが、その一方で新たな課題が浮き彫りになってきた。

例えば、数百にも及ぶコマンドの中から適切なものを選択してシナリオを構築する作業は、実質的にプログラミングの知識が要求される。さらに、業務プロセスの変更や連携システムのアップデートのたびに発生するメンテナンス作業は現場の負担となり、結果としてロボットが使われなくなる事態につながる。

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現場主導の自動化を実現する3つの要件とは

そんなRPAを現場で定着させるには、そもそもツールの選定基準を見直す必要があるだろう。

まず、ITの専門家でなくともナビゲーションに従うだけで直感的にシナリオを作成できるような操作性が求められる。また、実務で多用されるExcelファイルなど、フォーマットが統一されていない非構造化データをツール側が自動で解釈・整形し、安定的に処理できるインテリジェントな機能も必要だ。さらに、導入から運用定着まで支援してくれる伴走型のサポート体制が、成否を分ける重要な鍵となる。

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リンク先のコンテンツでは、多くの企業がRPA導入でつまずく課題を整理し、それらを解決するためのナビゲーション機能、データ自動成形機能、そして無償の伴走サポートといったアプローチを解説している。RPA導入の失敗を避け、現場で成果を出すためにも参照してもらいたい。

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