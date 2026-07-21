レポート

5つのステップで進む侵害を体系的に分解し、IDベースのゼロトラストセキュリティ体制を構築

クラウドネイティブアーキテクチャへの移行は、ビジネスにアジリティをもたらす一方、新たなセキュリティ課題を突き付けている。インフラが動的かつ一時的になったことで、IPアドレスを基にした従来の境界型防御モデルは形骸化しており、全てを信頼しないという前提に立つ必要がある。

攻撃者の手口はますます巧妙化し、ひとたび最初の足掛かりを得ると、過剰に付与された権限や放置された認証情報を悪用してシステム内部を横移動し、最終的に機密情報の窃取やランサムウェアの展開といった深刻な被害を引き起こす。

このような巧妙な攻撃の連鎖を断ち切るには、攻撃者の戦術を体系的に理解することが重要となる。

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セキュリティー侵害の解剖

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「MITRE ATT&CKフレームワーク」を用いて分析

攻撃者の分析においては、その行動や攻撃手法を体系的にまとめた知識ベース「MITRE ATT&CKフレームワーク」が有効だ。このフレームワークを用いることで侵害のプロセスを「初期アクセス」「権限昇格」「認証情報アクセス」「横移動」「情報の持ち出し」の5つのステップに分解し、自社の脆弱性を特定できる。

さらに、IDを中心としたゼロトラストセキュリティモデルへの移行が、対策の核心となる。静的で漏洩リスクの高い認証情報に依存するのではなく、アクセス要求への都度、厳格な認証・認可を行い、ジャストインタイムで必要最小限の権限を付与する。この動的なアプローチが、複雑化した環境において侵害のリスクを低減させる鍵となるはずだ。

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リンク先のコンテンツでは、サイバー攻撃の5つのステップを実際の侵害事例と共に解剖し、それぞれの段階で講じるべき対策について解説している。自社のセキュリティ体制のどこに脆弱性が潜んでいるかを特定し、境界型防御からID起点のゼロトラストへ移行するための改善アプローチも確認できるので、必読の資料といえる。

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