レポート

RPA導入企業に勤める375名の実態から見えたAIエージェント導入のリアル ─調査レポートから読み解く「導入の壁」と「打ち手」とは─

多くの企業でRPAの導入が一巡し、バックオフィス業務を中心に生産性向上に着実な成果を上げてきた。一方で、非定型業務への対応やメンテナンス負荷の増加といった新たな課題も顕在化している。こうした状況の中、次世代の自動化として期待される「AIエージェント」は、実際の現場でどのように受け止められているのか。本記事は、RPA導入企業に所属する375名への調査結果をもとに、AIエージェントの認知・活用実態と、導入における具体的な課題や懸念点を明らかにした調査レポートを紹介するものである。

調査によれば、RPA推進側の5割以上が「判断を伴う非定型業務への対応ができないこと」を運用拡大上の壁として認識しており、この壁を打破する鍵として自律的に判断・実行するAIエージェントへの期待が高まっている。実際に、回答者の8割以上がAIエージェントの内容を理解しており、うち半数近くはすでに業務で活用している段階にある。

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RPA導入企業の「AIエージェント」 現場運営のリアル調査2026

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懸念されるコスト管理やスキル空洞化の課題

導入済・検討中の企業では、推進側の60.8%が「利用量に応じた課金体系によるコスト管理の難解さ」を障壁として捉えている。これに対し、現場担当者側では51.6%が「AIに頼ることによる専門スキルの空洞化」を最も懸念しており、推進側と現場側で課題認識にギャップが見られる。

また、技術面では既存RPAとAIを連携させる際の課題として67.2%が「AIが出力した結果の精度検証・修正フローの構築」を挙げている。不確実性を伴うAI出力への対応として、業務プロセスの見直しが必要になる可能性が示唆されている。

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リンク先のコンテンツでは、AIエージェントの導入におけるコスト管理やスキル空洞化といった、推進側・現場側双方のリアルな懸念を調査データと共に明らかにしている。それらを踏まえてAIエージェントの導入を成果につなげるには、技術的な実装だけでなく運用プロセスの整備、セキュリティ・ガバナンス設計が重要であることを解説しているので、ぜひ参考にしてもらいたい。

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