事例

京都のハトヤ観光が推進した経理DXの成功事例。ITに不慣れな従業員の抵抗感を払拭できた理由とは

あらゆる経理部門にとって属人化や月末月初の業務集中は根強い課題だ。これらが原因で残業が常態化し、人材流出につながるケースも少なくない。創業75年を誇る京都の老舗企業、ハトヤ観光はいかにしてこの壁を乗り越え、経理DXを推進したのだろうか。

ハトヤ観光の総務本部は、わずか3名で12拠点、約300名の経理業務を担っていた。中でも経費精算業務は月末・月初だけで1人あたり月20時間以上を費やすなど負荷が極めて高く、残業の常態化と人材の流出という事態を招いていたという。

総務本部では期限内に20%しか提出されない領収書の催促に追われ、手作業による入力ミスが頻発し、月次決算の遅延が常態化していた。しかも従業員の平均年齢が高めで、ITへの抵抗感が強い組織文化も改善を阻んでいた。

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老舗企業が挑む経理DX 立替経費をなくして実現した全社の働き方改革

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経費精算システムの導入成功の鍵とは

そこでハトヤ観光は、経費精算システムの導入を決断する。成功の鍵は、ITに不慣れな従業員の不安を払拭するアプローチにあった。「これなら、私にもできそう」という納得感を醸成し、現場の協力を引き出したのだ。

結果、経費精算にまつわる負荷は劇的に改善し、月次決算のリードタイムは約5日間短縮された。従業員もこれまで月初の経費精算に2時間程度を費やしていたが、その工数が大きく削減されたことに喜びの声が上がったという。

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リンク先のコンテンツでは、ハトヤ観光がアナログな経理業務から脱却し、経理DXを果たした事例を紹介している。ITへの抵抗感が根強い組織をいかにして変革したのか、その導入プロセスと得られた成果を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてほしい。

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