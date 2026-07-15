レポート

統制を欠いたハイブリッドクラウドやAIがリスクに。今なぜデジタル主権が重要なのか

クラウド・アーキテクチャーの採用からAIの導入まで、あらゆる技術的な意思決定は、システムやデータを最終的に誰が管理するのかという問いと切り離せなくなっている。自社のデジタル資産を自らの意思で管理・運用する「デジタル主権」の考え方が、今なぜ重要なのだろうか。

ハイブリッドクラウドの普及やAIの導入が加速し、ビジネスの俊敏性は飛躍的に向上した。しかしその裏側で、データがどの国のデータセンターに保管され、どのように利用されているのか、あるいはAIモデルの意思決定プロセスは適切か、といったガバナンス上の課題は複雑化の一途をたどっている。特に、国や地域ごとに異なるデータ規制やコンプライアンス要件への対応は、企業にとって大きな負担だろう。

こうした状況下で、組織としてのデジタル資産に対する統制能力、すなわちデジタル主権を確立することは、企業の競争力とレジリエンスを左右する重要な課題である。

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ハイブリッドクラウドとAIの時代におけるデジタル主権

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デジタル主権を構成する4つの要素とは

デジタル主権は、データ主権、AI主権、運用主権、テクノロジー主権という相互に関連する4つの要素から構成される。これらを総合的に評価した上で、戦略的なアプローチを講じる必要があるのだ。例えば、オープン標準に基づいてテクノロジー主権を確保することは、特定のベンダーへのロックインを回避し、プロバイダー間の移行を容易にすることは、運用主権の向上に寄与する。

このような多面的な統制を実現するには、リスクの特定から統制の選択、インフラからアプリケーションに至るテクノロジースタックの各層への実装、そして継続的な監査まで、体系的なフレームワークに基づいた取り組みが不可欠となる。

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リンク先のコンテンツでは、デジタル主権を構成する4つの要素を解説するとともに、リスク評価から実装、監査に至るまでの具体的なフレームワークを紹介している。自社のインフラの現状を評価し、統制とイノベーションを両立させる際の参考になるはずだ。

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