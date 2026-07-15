レポート

開発者の9割がAIと協働する時代を迎え、急務となった組織構造とワークフローの再設計

ソフトウェア開発の現場において、AIは単なる作業効率化のツールを超え、開発チームそのものの構成や役割分担のあり方を塗り替えつつある。この変化に組織としてどう向き合うべきなのか、AIの能力を最大限に引き出すためにも、いま多くの現場が判断を迫られている。

ソフトウェア開発は、生成AIの登場を境に「相転移（フェーズチェンジ）」と呼ばれる段階に入った。調査によると、業務でAIを活用する開発者の割合は9割に達しているという。かつてはコードを一行ずつ書くことが開発者の仕事の中心だったものが、今やAIがコードの大部分を生成し、人間はその出力を監督し、意思決定を担う立場へと役割を移しつつある。

この変化のスピードは速く、様子見をして中立的な立場をとってきた組織は、早期に対応を進めた組織に大きな差をつけられているのが現状だ。

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IBM Bobを活用したAIネイティブ時代におけるエンタープライズ規模のソフトウェア開発

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開発チームは人間とAIエージェントが連携して働く形へと移行

こうした変化を捉え、自社の競争力を高めるために重要なのは、個々の開発者の生産性向上だけに目を向け過ぎないことだ。開発チームの構成は人間とAIエージェント（仮想エンジニア）が連携して働く形へと変わりつつあり、役割分担やオンボーディングの方法、スキル育成の在り方まで見直しが求められている。

一方で、ガバナンスや透明性を欠いたままAIの活用範囲を広げれば、品質や信頼を損なうリスクも抱えることになる。生産性と統制を両立させる仕組みを組織にどう組み込むかが、今後の開発体制づくりの鍵を握る。

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リンク先のコンテンツでは、調査機関による分析を基に、AI活用がソフトウェア開発の現場や組織構成にもたらす変化の実態を解説している。自組織の開発体制やワークフローを再構築し、AIの能力を安全に引き出すためにもぜひ内容を確認し、自社の競争力を高める材料にしてほしい。

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