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グループウェアに潜む値上げと事業停止のリスク。ITコスト最適化やBCP強化をもたらす新戦略とは

Microsoft 365に代表されるグループウェアは、現代の企業活動において不可欠なコラボレーション基盤だ。しかし、その運用を単一のサービスに依存することは、ベンダーロックインによるコスト高騰や、将来的な価格交渉力の低下といった経営リスクを内包している。

全社員に一律で高機能なライセンスを配布するようなグループウェアの運用は、実務上オーバースペックになりがちな上、特定ベンダーへの依存度を高めることになりかねない。

加えて、クラウドの障害やランサムウェアの感染が発生した際、メールやチャットといったコミュニケーション手段が完全に途絶し、事業そのものが止まるリスクも見過ごせない課題だ。

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Microsoft 365ユーザーのための「ITコスト最適化」と「BCP強化」戦略

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価格最適化・事業継続・生成AI活用をめざして

これらの課題に対しては、既存のグループウェア環境を前提としながら、さらにもう一つのコラボレーションツールを戦略的に組み込むアプローチが有効だろう。

業務内容に応じてツールを使い分ける適材適所のライセンス配置によってコストを最適化したり、障害時に備えて代替コミュニケーション手段を確保し事業継続性を強化したり、生成AI機能を標準搭載したツールへ移行することで追加投資を抑えつつ全社的なAI活用を推進したりすることが可能になる。

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では、自社の環境に合わせて、具体的にどのようなステップで進めるべきか。リンク先のコンテンツでは、この「ITコスト最適化」と「BCP強化」を両立させ、さらに追加投資を抑えて生成AIを活用するための具体的な戦略を解説している。コストを約90%圧縮した企業の成功事例から、自社に適した環境を構築するための3つの導入パターン（システム構成例）まで、次のコラボレーション戦略を描くための実践的なヒントが詰まった資料となっている。

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Microsoft 365ユーザーのための「ITコスト最適化」と「BCP強化」戦略

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