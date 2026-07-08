開発者不足の時代にAIローコードで突破口を。市民開発者の活用がイノベーションを加速

専門家によれば、7億5,000万もの新規アプリケーションが必要になることが予測される一方、世界では400万人もの開発者が不足することが試算されているという。この巨大なギャップは、企業のイノベーションを停滞させる深刻なリスク要因となり得る。
現場部門から次々と生まれる業務改善や新規サービスのアイデアも、開発者のリソース不足を理由に未処理のタスクとして積まれ、機会損失につながっているケースは少なくない。このような状況下で、従来の開発体制に依存し続けることは、企業の競争力を削ぐ恐れがある。
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ローコード開発のためのビジネスケース：AI主導のイノベーションのための4つの戦略
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プロ開発者と市民開発者の協働でイノベーションを加速
そこで注目されるのが、生成AIを活用したローコード開発プラットフォームだ。プロ開発者と現場の業務を熟知した従業員（市民開発者）が協働することで、開発リソースが拡大し、ビジネスの変化に迅速に対応できるようになる。実際、あるグローバル製造企業では、開発能力が3倍向上し、年間4,600時間以上の工数削減を達成したという。
その際に重要なのは、単一のプラットフォーム上で開発を行うことで、シャドーITの横行やアプリケーションの無秩序な増加を防ぎ、全社的な統制を維持する点にある。
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リンク先のコンテンツでは、AI主導のローコード開発によってビジネスを変革する4つの戦略について、製造・医療・コマース・航空宇宙などの事例と共に解説している。開発者不足を克服し、統制の取れた開発体制を構築する際のヒントが得られるので、ぜひ参照してもらいたい。
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