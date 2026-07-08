開発者不足の時代にAIローコードで突破口を。市民開発者の活用がイノベーションを加速

ソリューション

デジタル変革の加速に伴い、新規アプリへの需要は急増する一方、開発者の確保は困難を極めている。400万人規模の開発者不足が予測される中、専門知識を持たない従業員でもアプリを構築できる市民開発者の活用が、喫緊の課題として浮上している。

専門家によれば、7億5,000万もの新規アプリケーションが必要になることが予測される一方、世界では400万人もの開発者が不足することが試算されているという。この巨大なギャップは、企業のイノベーションを停滞させる深刻なリスク要因となり得る。

現場部門から次々と生まれる業務改善や新規サービスのアイデアも、開発者のリソース不足を理由に未処理のタスクとして積まれ、機会損失につながっているケースは少なくない。このような状況下で、従来の開発体制に依存し続けることは、企業の競争力を削ぐ恐れがある。

ServiceNow Japan 提供資料

ローコード開発のためのビジネスケース：AI主導のイノベーションのための4つの戦略

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

プロ開発者と市民開発者の協働でイノベーションを加速

そこで注目されるのが、生成AIを活用したローコード開発プラットフォームだ。プロ開発者と現場の業務を熟知した従業員（市民開発者）が協働することで、開発リソースが拡大し、ビジネスの変化に迅速に対応できるようになる。実際、あるグローバル製造企業では、開発能力が3倍向上し、年間4,600時間以上の工数削減を達成したという。

その際に重要なのは、単一のプラットフォーム上で開発を行うことで、シャドーITの横行やアプリケーションの無秩序な増加を防ぎ、全社的な統制を維持する点にある。

* * *

リンク先のコンテンツでは、AI主導のローコード開発によってビジネスを変革する4つの戦略について、製造・医療・コマース・航空宇宙などの事例と共に解説している。開発者不足を克服し、統制の取れた開発体制を構築する際のヒントが得られるので、ぜひ参照してもらいたい。

資料のご案内 ServiceNow Japan 提供資料

ローコード開発のためのビジネスケース：AI主導のイノベーションのための4つの戦略

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：ServiceNow Japan