レポート

急増するAIエージェントがもたらす新たなセキュリティリスクとは。限界を迎えつつある従来のアイデンティティ管理

近年のビジネス環境において、アイデンティティは人間の従業員だけを指す言葉ではなくなった。もはや人間は少数派であり、マシンやAIエージェントが大多数を占めているのが実情だ。調査によれば、現在の組織は人間1人に対して、平均109個ものマシンアイデンティティを抱えているという。

DXやAI活用の加速はアイデンティティの爆発的な増加を招いており、人間が追跡できないスピードでアクセス経路が拡大している。

実際、過去12カ月で10社中9社がアイデンティティ関連の侵害を経験しており、従来の人間中心のアーキテクチャと静的なアクセスツールに依存した運用モデルは、いまや形骸化しつつある。断片化したコントロールプレーンでは、機械的なスピードで実行される攻撃を阻止することは難しい。

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AIエージェントの急増がガバナンスの空白を招く

問題は、AIエージェントのようなマシンアイデンティティの管理が追いついていない点にある。99%の組織がAIエージェントを利用している中で、その振る舞いの監視や認証情報の取り消しといったライフサイクル管理を徹底できている組織は半数に満たない。

さらに、経営幹部の54%がマシンアイデンティティへ最小権限を適用できていると考える一方、現場の実務者の61%がそれに同意しないなど、アイデンティティに対する理想と現実のギャップが存在する。

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リンク先のコンテンツでは、人間とマシンのアイデンティティ比率が1:109に達する現状を踏まえ、AIエージェントの急増が招くガバナンスの空白や、経営層と現場の認識ギャップ、過剰な権限が引き起こすリスクについて、調査結果を基に解説している。AI時代のアイデンティティセキュリティ戦略を再構築するための知見が得られるので、参照してもらいたい。

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