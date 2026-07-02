脆弱性の発見から悪用まで数時間。フロンティアAI時代を乗り切る新防御モデルとは

ソリューション

フロンティアAIは、脆弱性の発見から悪用までの時間を劇的に短縮させている。攻撃がマシンスピードで実行される時代、従来のセキュリティ対策は限界を迎えつつあるが、防御側は今、何をすべきなのだろうか。

フロンティアAIの進化は、サイバー攻撃の能力とスピードを飛躍的に向上させている。 かつては脆弱性の発見から実用的なエクスプロイトが開発されるまでには、高度なスキルと相応の時間が必要であり、それが防御側の対策準備のための猶予期間となっていた。

しかし今日、最先端のAIモデルによってその時間は劇的に圧縮され、数時間単位にまで短縮されている。 このような状況下において、CVSSスコアで優先順位を付け、定期的にパッチを適用する従来型の脆弱性管理では、攻撃者のスピードに到底追いつけない。

むしろ、膨大なアラートの中に本当に危険な脅威が埋もれてしまい、対応が後手に回るリスクすら高まっている。

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フロンティアAI

セキュリティ対応に向けた5つのステップ

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脆弱性管理からエクスポージャー管理へ

もはや、セキュリティチームに求められるのは、単に多くの脆弱性を発見することではない。山積する検出結果の中から、自社の環境において「実際に悪用され得るリスク」は何かを正確に見極めることである。

そのために不可欠となるのが、「エクスポージャー管理」という新しいアプローチだ。これは、脆弱性の重大度スコアだけでなく、悪用可能性、攻撃パスの有無、事業への影響といった多角的な視点からリスクを評価する考え方である。このアプローチへの転換は、検知・対応のプロセスにおいて、マシンスピードで実行できる運用体制の構築を促し、防御モデルそのものを根本から変革させる可能性がある。

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リンク先のコンテンツでは、フロンティアAI時代の脅威に対抗するための「エクスポージャー管理」への移行と、その実践に不可欠な5つの要件を詳細に解説している。自社のセキュリティプログラムを次世代の脅威に適応させるための具体的なヒントが得られるため、ぜひ参考にしてほしい。

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