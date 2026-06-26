「BI(Business Intelligence)」は、企業が持つ様々なデータを収集、可視化し、分析することによって意思決定などに活用するソリューションだ。データ活用を進める企業にとって不可欠である一方、BIには専門知識が求められるため、「せっかく導入したのに使われない」「使いこなせない」という企業も少なくない。

こうしたお悩みを解決するのが、株式会社インターネットイニシアティブ(IIJ)が開催するBIツール「ThoughtSpot(ソートスポット)」のハンズオンセミナーだ。参加者が実際に操作しながら、検索感覚でデータを分析できるThoughtSpotについて学ぶことができる。

今回は、BIツールでのデータ活用に課題を感じている広告会社の営業担当・管理職として、TECH+がセミナーに潜入！ハンズオンセミナーではどのような体験ができるのか、その様子を覗いてみよう。

※「ThoughtSpot」はThoughtSpot社の製品です。

登場人物 高田 麻華 講師

株式会社インターネットイニシアティブ サービスプロダクト推進本部 営業推進部 クラウドソリューション課 主任 中野さん(仮名)

広告会社に勤務する営業担当役。BIツールは使い始めたばかり。 横浜さん(仮名)

中野さんと同じ広告会社に勤務する管理職役。過去にBIツールの導入経験がある。 中山 一弘

本記事のライター。TECH+では導入事例、イベントレポート、オウンドメディアコンテンツ制作などを中心に執筆している。

悩めるBIツール…。そんな時たどり着いたのはIIJだった！

今回、広告会社勤務の営業役として中野さん、管理職役として横浜さんが参加してくれた。普段からBIツールを使っている二人だが、日々の業務のなかで何やら悩みがあるようで…。

営業活動のなかでBIツールを使っているのですが、見たいデータのイメージはあるのにそれがどこにあるのか分からなくて、探しているうちに時間だけが過ぎてしまいます。

BIツールの導入を担当していて、ユーザーとして自分が欲しい情報を引き出すことはできます。ただ、「このデータが見たい」と言われてダッシュボードを作っても、「ちょっと違う」と言われて作り直すことが少なくありません。



そもそも現場側で分析の切り口を持つのが難しいケースも多く、「どう見れば業務に役立つのか」といったデータリテラシーを高める動きもなかなか進まないのが実情です。結果として、いいダッシュボードを作ったつもりでも、結局使われなくなってしまうことがあります。

こうした悩みを抱える二人が、IIJが開催しているBIツール「ThoughtSpot(ソートスポット)」のハンズオンセミナーに参加することに。受付を済ませ、案内された会場へ入ると、本日の講師を務める高田先生が出迎えてくれた。

高田先生の案内でセミナーがスタート！

まずはBIをはじめとしたデータ活用が進まない理由について教えてくれた。ポイントは大きく2つで、「データを準備する段階」と「データを活用する段階」にそれぞれ課題があるという。

具体的には、「データ準備の段階」では必要なデータがすぐに手に入らず、分析が必要なタイミングで実行できないといった課題がある。一方、「データ活用の段階」ではデータ分析の際に何らかの変化に気づいても、その背景や理由を深掘りすることが出来ず、期待する成果につなげにくいといった点が挙げられる。

これらの課題から、単にBIツールを導入するだけでは不十分です。データを一元化・標準化し、自動化された運用の中で、誰もが即時に分析できる仕組みが必要です。

IIJでは、データの収集から加工・変換、DWH(Data Warehouse)への蓄積、そしてThoughtSpotでのデータ利活用までを一気通貫で支援するアプローチを採用している。今回のセミナーでは、そのデータ利活用の部分を担う「ThoughtSpot」を実際に体験していく。

「ThoughtSpot」とは？実際に触ってみることに！

「ThoughtSpot」は、AIアシスタントを搭載したBIツールだ。専門知識がなくても自然言語でデータを検索でき、グラフやチャートを自動生成できるだけでなく、数値が示すポイントや考察まで教えてくれる。

ThoughtSpotは検索エンジンを使うような感覚でデータ分析ができることにこだわったツールです。見たいデータを取得するための複雑な設定や専門知識が不要なので、誰でも簡単に扱えます。

ThoughtSpot の検索型の分析では入力されたキーワードの組み合わせから集計を行い、それに適した可視化を行う。例えば「日付」「売上」「製品分類」と入力すれば製品分類ごとの売り上げトレンドを表す製品分類別折れ線グラフが表示される。

そしてこの検索型の分析を発展させたのが『Spotter(スポッター)』です。Spotterでは、ChatGPTやCopilotのようにAIと対話しながらデータを分析することができます。

つまり、生成AIに問いかけるような感覚で質問することで、分析結果の取得やその深掘りができるのだ。

今回は多店舗経営をしている小売業者のデータを例にして分析を行っていきます。いきなりSpotterではなく、まずは検索から試してみます。ではさっそく、メイン画面からインサイトを表示させてから『金額』をキーワードにデータ検索をしてみましょう！

検索欄に知りたいキーワードを入力する。

あ、これって入力するキーワードが曖昧でもレコメンドしてくれるんですか？

そうですね！例えば『店舗』と入力すると、店舗都道府県と店舗名がすでにデータに含まれているなら、『店舗都道府県』と『店舗名』のどちらで検索をしますか？と候補を提示してくれます。

何を検索すればいいか迷った時でも、ThoughtSpotが導いてくれるんですね！

無事に売上金額が表示された。

これで売上金額が確認できましたが、売れている店舗の情報を知りたいと思ったらどのようなワードを入れますか？

ええと、店舗ランキング！

一同(笑)

確かに自然言語検索のSpotterで質問すればできます(笑)。ここでは、金額に続いて『店舗名』を入力してみましょう。

すると画面には各店舗の売上金額がグラフで表示された。

ソートもできるので昇順、降順での表示もすぐにできます。これをライブボードと呼ばれる部分にピン留めしておきましょう。これがいわゆるダッシュボードになります。一度ピン留めしておけば定点観測のように推移をみることもできます。

各店舗の売上金額グラフ

では次に特定の店舗をみてみましょう。ここでは川崎店を右クリックしてみてください。するとドリルダウンという項目が出てきます。ドリルダウンで表示される項目はあらかじめ設定したものではなく、データモデルに含まれる全ての項目に対して、その場で自由にデータを深掘りできます。

ドリルダウンのための設定ってすごく面倒なので、こんな風にできるのはありがたいですね。こちらが予測して作っておくことはできますが、ニーズは常に変わるのでこのように欲しい情報を自分でどんどん深掘りできるのは便利です。

ありがとうございます！今回は川崎店の売上推移を軸にみてみましょう。

川崎店の売上推移

このグラフでちょっと気になるのは８月から９月にかけて売上が減少しているところですよね。この場合は８月を始点、９月を終点にして右クリックすると『変更分析の実行』という項目が出てきます。これをクリックするとなぜ売上が落ちたのか、概要を知らせてくれます。

売上が変動した原因をThoughtSpotが教えてくれる

紅茶のペットボトルが売れてなかったんですね。

逆にそば乾麺は増加している、といったことも知らせてくれます。グラフだけでは気づけないことも、ThoughtSpotに搭載されているAIアシスタントが情報を集めてくれるんです。

これ、とてもいいですね！分析の知識が足りなくても、AIがサポートしてくれるのはまだBIツールに慣れていないメンバーにとってはすごく助かります。

ついに自然言語分析「Spotter」を体験してみる！

ここでいよいよ、自然言語でBIを運用できる「Spotter」を動かすことになった。

この分析はChatGPTと同じような使い勝手なので、かなり多方向からの質問ができます。例えば時間帯ごとの売上パターンや、様々なフラグによる購買行動の違いなども見ることができます。

Spotterは入力されたプロンプトの意図を理解し、ThoughtSpotが持つ検索型分析エンジンを利用して適切なクエリを生成する。そのため、一般的な生成AIのように推測で回答するのではなく、企業内の信頼できるデータに基づいて分析結果を返すことができる。

また、分析結果に対して「なぜ売上が増えたのか」「地域別に見るとどうか」といった追加の質問を続けることで、対話形式で分析を深掘りできる点も特徴だ。

生成AIツールの感覚でSpotterに入力してみる

こちらの画面から自由に質問を入力していただいて構いませんが、おすすめは『どんな分析ができますか？』と教えてもらうことです。

プロンプトを入れるのが苦手でも、『何が調べられるか』が分かるのなら初心者でも扱いやすいですね！

はい。こちらにどんな分析ができるか表示されるのでそれをコピーして入力するだけです。

以前、社内研修のときに『どんなデータが入っているのか把握することから始めよう』と教わったのを思い出しました。ただ、データの種類が多すぎて無理だなって思ってしまう。それがこんなに簡単になるなんて時代の変化を感じますね。

すごい、郊外型店舗と駅近店舗の違いとかもすぐに出てくる！これ、売上の差が出ている理由もそのまま聞けるんですね。これなら現場でも売上や在庫のデータをもとに、その場で次の施策まで考えられそうです。

実は、結果をみてどのような行動をすればよいか、推奨のアクションも教えてくれます。みなさんも、何かの施策を打つ際にミーティングをしたり、ChatGPTに壁打ちしたりというのはやっていると思いますが、自社データで壁打ちできるというのは大きなメリットになると思います。

ほんとうですね！5分もしないうちに、売上の傾向だけじゃなくて『どう動けばいいか』まで教えてくれる。これならデータを見て終わりじゃなくて、その場で次のアクションまで考えられる。まさにAIに売上分析を聞いている感覚ですね。

ハンズオンセミナーはこの後も続き、高田氏と打ち解けた二人は活発な議論を繰り広げた。

今回の体験を通じて見えてきたのは、ThoughtSpotが従来のようにBIツールを操作して分析するものではなく、「AIに問いかけることで答えを得る」という新たなスタイルへと進化している点だ。AIが文脈を理解しながらデータを深掘りすることで、専門知識が十分でないユーザーでも直感的に扱うことができる。

こうしたアプローチは、データ活用を一部の専門人材に閉じたものから、現場の誰もが活用できるものへと変革する。ThoughtSpotは企業全体の意思決定スピードと実行力の向上を後押しするものとなるだろう。

【アフタートーク】ハンズオンセミナーを終えて…

本日はありがとうございました！分析で必要になる情報はその時々で変わりますが、ダッシュボードを確認するだけでは変化を把握するだけにとどまってしまうこともあります。その点ThoughtSpotは変化を発見すると同時に、それが何によるものなのかまで示唆してくれるところがとても優れていると感じました！

営業をしている中でお客様から「データを分析してトレンドと合わせて傾向を教えてください」と言われることがあります。今の自分だとどうすればよいのかわからなくて、社内でBIが得意な人にお願いしていましたが、ThoughtSpotなら自分でデータ分析ができるという確信が持てました。このツールがあれば、自分ももっとお客様と向き合える気がします！

そう言っていただけて嬉しいです！IIJは、データはたくさんあるけれどどう活用したらよいか分からないという企業様に向けて、データ利活用支援を行っています。IIJがデータ整備をお手伝いしたうえで、BIツールとしてThoughtSpotを使っていただければ、BI初心者の方でも使えますし、データ活用を社内の文化として浸透させやすくなると考えています。

社内への浸透のしやすさも大切ですよね。データ活用というと分析画面に目が行きがちですが、その前段としてデータをどう集約し、使いやすく整えるかも大変です…。IIJさんではそのあたりも含めて支援されているのでしょうか？

おっしゃる通りです！データ分析だけを支援するのではなく、データの集約や整理、そして蓄積したデータをどのように分析して知見を得るのか。データ活用のすべてにおいて、お客様と一緒にきちんと設計するところが弊社の支援であり、強みだと思っています。



IIJはインフラの会社というイメージが強いと思いますが、実際にはBIのようなDXやクラウド、AIといった領域のサービスも充実しています。インフラやセキュリティの領域で培ってきた知見を活かし、弊社だからこそ提供できるサービスをみなさまに伝えられたらとても嬉しいです。

ありがとうございました!!

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