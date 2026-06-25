ICT教育の推進により1人1台端末やクラウド環境の整備が進み、学校教育は大きく変わったように見える。しかし教室の中をのぞくと、そう単純ではないことが見えてくる。端末は入った。では、学びはどう変わったのか。そして、この不確実な時代に通用する人材を育てるための教育とは、どうあるべきなのだろうか。札幌国際大学 全学共通教育 基盤教育部門長／教職センター／IR室副室長の朝倉 一民教授に、探究学習とICT教育の課題、そしてPBL（Project Based Learning：プロジェクト型学習、以下PBL）の導入、教育と社会をつなぐ可能性について聞いた。

インタビュイー 札幌国際大学 全学共通教育 基盤教育部門長／教職センター／IR室副室長

朝倉 一民 教授

札幌市での小学校教諭、教頭職を経て、現職。教育工学や情報教育、社会科教育、PBLを専門とし、文部科学省の学校DX戦略アドバイザーやNIEアドバイザーも務める。

・札幌国際大学：https://www.siu.ac.jp/

制度も端末もそろった。それでも教室の学びが変わらない理由

朝倉氏は、教育現場における探究学習とICT教育の現状を「制度や環境の整備はかなり進んできたと思います」と評価する。だが、実際に学びは変わったのだろうか。その問いに対し、朝倉氏は次のように答える。

「確かに学ぶ方法は変わりましたが、学びの質が変わったのかといえば、まだ過渡期だと思います。ICTを使っていても、たとえば、紙のワークシートをデジタルに置き換えて配布しているだけで、授業自体は一斉授業のままです。探究学習もインターネットを使った調べ学習にとどまりがちで、学びそのものはまだ大きく変わっていません。鍵になるのは授業のデザインです」（朝倉氏）

朝倉氏が小学校で教頭職に就いたのは、2020年の新学習指導要領が始まった年だった。コロナ禍、働き方改革、GIGAスクール構想が重なり、学校のICT環境は一気に進んだ。児童生徒が1人1台端末を使う光景も当たり前になったが、学校では「本当に子どもたちに力がついているのか」という声をよく聞くという。

「本来は、どの場面で何のためにICTを使うのかを考え、主体的・協働的な学びの中で資質・能力を育てていくのがGIGAスクール構想の目的です。しかし実際には、従来の授業観や評価観から脱しきれていません」（朝倉氏）

さらに朝倉氏が課題として挙げるのが、先生方の多忙さだ。

「本来の働き方改革とは、時間を生み出し、その時間を授業づくりや学びの質の向上に充てるためのものです。ところが実際には、ICT活用によって業務の効率化は進んでも、それが学びの質の変化にまでは結びついていない。そこに現場の難しさがあります」（朝倉氏）

探究学習が「調べ学習」で終わるのはなぜか―教室にある見えない壁

せっかくICTを活用して探究学習を進めようとしても、それが「調べ学習」で終わってしまうケースも多いと朝倉氏は指摘する。その背景には、学校特有の時間と評価の壁があるという。

本来、探究とは、自ら問いを立てて、調べて、考え直すという行きつ戻りつするプロセスがあり、一定の時間が必要とされる。だが学校は、教科書の進度や学校行事など、決まった枠組みの中で動いている。立ち止まったり、試して直したりする時間は思うほど多くない。

もうひとつ重なるのが、評価の問題だ。学校では依然として、目に見えやすい成果が重視されがちで、探究学習で何を育てたいのかが曖昧なままだと、「調べる・まとめる・発表する」という流れだけが残りやすい。朝倉氏は、「評価観が変わらない以上、授業観も変わりません。指導と評価の一体化と言っても、指導も評価も従来のままであれば、学びの質は変わりません」と語る。

探究とICTは別々の話ではない。ICTは探究の過程を支える道具になり得る。そこで大切になるのは、ICTを使ったかどうかではなく、どう使ったか。朝倉氏が触れたのは、ICTの活用を「S＝Substitution、代替」「A＝Augmentation、拡大」「M＝Modification、変容」「R＝Redefinition、再定義」の4段階で捉えるSAMR（セイマー）モデルである。アナログをデジタルに置き換えるのが「代替」、デジタルならではの機能で学びを広げるのが「拡大」にあたる。ここまでは多くの学校で実現できている。では、学びの質が変わる「変容」、時間や物理的な制約を超える「再定義」はどうか。「一斉授業のイメージが強ければ、ICTを入れても、学びの質は変わりにくいと思います」（朝倉氏）

ICT活用の深まりを示すSAMRモデル

学びの深まりをみる手がかりとして、朝倉氏が挙げるのがブルーム・タキソノミーだ。学びを「記憶」「理解」だけでなく、「応用」「分析」「評価」「創造」へと深めていく考え方である。

「端末で検索し、資料を作るだけなら、学びは“記憶”や“理解”で止まりがちです。しかし探究学習で本当に大事なのは、その先です。集めた情報を比べ、何が確かなのかを考え、根拠をもとに自分の考えを組み立て、さらに新しい問いや表現につなげていく。教科の範囲を超えて、考えを広げていくような授業デザインが大切です」（朝倉氏）

だからこそ、探究学習の評価では成果物だけでは不十分になる。どんな問いを持ち、どう情報を選び、どこで考えを深めたのかという過程を見ていく必要がある。「ICTは、その過程を可視化し、振り返りや協働しやすくする点で意味があります。完成した発表だけでなく、考えが深まっていく過程を見られることに価値があるのです。今はAIによってさまざまな答えが得られる時代ですが、まずは自分自身で考えることを大事にしてほしいですね」（朝倉氏）

こうした現状を踏まえれば、探究学習が必要とされる理由は、単に新しい教育手法だからではない。社会や仕事の現場では、正解が一つに定まらない課題に向き合い、情報を集め、判断し、試し、修正することがいまや日常的に求められる。朝倉氏は「これまでの学校教育は、どうしても正しい答えがある問題に向かって学ぶ場面が多かったと思います。でも社会はそうではありません。だからこそ探究学習が、これからの学校教育にとって重要になるのだと思います」と語った。

PBLとICTが変える学びのカタチ

どのようにすれば学びは変わるのか。そのヒントとなるのが、PBLとICTの融合だ。PBLでは現実の課題に対して協働しながら解決策を生み出していくが、その際にICTを単なる効率化の手段ではなく、学びを広げるための道具として、どう機能させるかが問われる。「たとえば、地域を学ぶ学習にPBLを導入する場合は、ただ調べるだけではなく、その地域に関わる、もっと好きになる、活性化につながると思えるところまで内容を概念化することが必要です。そして、ICTを使った情報活用能力や創造力など、どういう力を育てたいのかを明確にして、ルーブリック （※） を用いながら過程をとらえることが欠かせません」と朝倉氏はPBLの授業デザインに必要な要素を説明した。主役はあくまで授業であり、ICTはそれを支える存在である。便利さだけで終わらせずに、”子どもたちのどんな力を育てたいのか”を見失わないことが大切だ。

（※）ルーブリック…学習の到達度を見える化するために、評価のポイントとそのレベル感をあらかじめ整理し、段階的に示した評価指標の一覧

PBLを実際に導入した例として朝倉氏が挙げたのが、自身が札幌市で実践した「雪」をテーマにした総合学習。雪にまつわるさまざまな課題を考える入り口として、まずは「札幌市の雪の良さを大人に伝える」をテーマに授業は展開した。その中で、子どもたちは野菜を雪の中に埋めると糖度が上がるという情報を見つけて、実際にグラウンドに埋めたという。埋めた野菜の糖度を測ると、予想に反して数値は下がった。すると、なぜ下がったのかという新たな問いが生まれ、学びが次へ進んだという。「探究学習がうまくいくときは、問いが連続していきます。壁にぶつかったときに終わるのではなく、そこから次の問いが生まれるのです」（朝倉氏）

こうした学びの中では、普段は目立たない子どもが意見を話しはじめる、特定の教科に苦手意識のある子どもが役割を見つけるといった変化が現れるという。朝倉氏は「PBLでは、自分や友達の良さに気づく機会にもなります。テストの点数だけでは測れない自己肯定感が育つのです」と話す。

教育DXは“入れて終わり”ではない―学校・家庭・企業で支えるこれからの学び

朝倉氏が続いて焦点を当てたのは、探究学習の土台としての家庭の役割だ。親もまた従来型の教育を受けてきた世代で、気づかないうちに子どもに正解や結果を求めてしまいがちだ。だからこそ家庭では、日々の素朴な関わりが大切になるという。

「絵本を読む、会話を重ねる、どこかへ出かけて一緒に驚く。そうした豊かな体験や愛情のある関わりが、人間性や非認知能力の土台になります」（朝倉氏）

学校が担うのは、子どもたちが問いを見つけて深める学びにつなぐ役割だ。そのときICTの活用は情報を集めるだけでなく、考えを仲間と共有し、試行錯誤の過程を残し、振り返りを促す手段となる。逆に言えば、ICTを使うこと自体が目的になってしまうと探究からは離れてしまう。

朝倉氏は、学校の改革では現場の実践を否定しないことが重要だと語る。新しいものを上乗せするのではなく、すでにある良い実践を見つけ、可視化し、次の段階へつなげる。その伴走役として、社会と接続する機会を与えてくれる企業や教育現場と共に考えていくITベンダーへの期待も大きい。

「探究学習やPBLは、社会に出たときに自分で課題を見つけて仲間と解決していく力につながります。ICTはそのための手段です。そして今、教育の目指すところが社会に近づいています。だから学校もその変化を意識して、授業観や評価観を変えていく。そして、学校だけでなく家庭・地域・企業が一緒になって、子どもたちの学びを支えていく必要があると思います」（朝倉氏）

探究は学校の中だけで完結するものではない。幼少期からの体験、家庭での関わり、学校や社会での試行錯誤が重なりながら、問いは続いていく。

日本マイクロソフトでは、「My First Microsoft」と題して、さまざまなフィールドで活躍をするビジネスパーソンたちを迎え、彼らのICTとのはじめての出会いを紐解く企画を届けていく予定だ。教育と社会、テクノロジーのつながりを考え、次世代を担う人材を育てるためのヒントとなるこの企画を、ぜひ楽しみにしてほしい。

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