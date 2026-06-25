ソリューション

LLMが突きつけるクラウドセキュリティの新たな課題。AI特有のリスクに対応する5つのステップとは

大規模言語モデル（LLM）やAIエージェントの急速な普及は、企業のクラウド環境に新たな難題を突きつけている。プロンプトインジェクション、モデルポイズニングといったAI特有の攻撃手法に加え、トレーニングデータに機密情報が混入するリスクなど、従来のセキュリティ対策では想定されていなかった問題が顕在化してきた。

多くのセキュリティチームが、自社の環境に存在するAI資産を正確に把握できず、既存のCSPMやCNAPPツールが新たなリスクをカバーしているか確信が持てないまま、何から手を付けるべきか苦慮しているようだ。

こうしたAIセキュリティにおける理想と現実のギャップを解消するには、個別のリスクへの断片的な対策では不十分といえる。

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クラウド戦略におけるAIセキュリティ ギャップを解消する5つのステップ

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クラウドとAIのセキュリティを統合

求められるのは、AIモデル、データ、アイデンティティを網羅的に可視化することから開始し、リスクを分析して優先順位を付け、新たなコンプライアンス要件に対応して、リアルタイムで監視・対応を行うという一連のプロセスである。

さらに重要なのは、これらの取り組みをサイロ化させず、既存のクラウドセキュリティ戦略全体に統合することだ。AIとクラウドリソース間の関連性を理解することで初めて、効果的な攻撃経路の分析と迅速な修復が可能になる。

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リンク先のコンテンツでは、AIがもたらすセキュリティギャップを解消するための5つのステップを解説している。自社のAIセキュリティ戦略を体系的に構築するための知見が得られるので、ぜひ参考にしてほしい。

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クラウド戦略におけるAIセキュリティ ギャップを解消する5つのステップ

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