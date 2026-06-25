LLMが突きつけるクラウドセキュリティの新たな課題。AI特有のリスクに対応する5つのステップとは

多くのセキュリティチームが、自社の環境に存在するAI資産を正確に把握できず、既存のCSPMやCNAPPツールが新たなリスクをカバーしているか確信が持てないまま、何から手を付けるべきか苦慮しているようだ。
こうしたAIセキュリティにおける理想と現実のギャップを解消するには、個別のリスクへの断片的な対策では不十分といえる。
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クラウド戦略におけるAIセキュリティ ギャップを解消する5つのステップ
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クラウドとAIのセキュリティを統合
求められるのは、AIモデル、データ、アイデンティティを網羅的に可視化することから開始し、リスクを分析して優先順位を付け、新たなコンプライアンス要件に対応して、リアルタイムで監視・対応を行うという一連のプロセスである。
さらに重要なのは、これらの取り組みをサイロ化させず、既存のクラウドセキュリティ戦略全体に統合することだ。AIとクラウドリソース間の関連性を理解することで初めて、効果的な攻撃経路の分析と迅速な修復が可能になる。
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リンク先のコンテンツでは、AIがもたらすセキュリティギャップを解消するための5つのステップを解説している。自社のAIセキュリティ戦略を体系的に構築するための知見が得られるので、ぜひ参考にしてほしい。
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クラウド戦略におけるAIセキュリティ ギャップを解消する5つのステップ
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