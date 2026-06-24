ソリューション

ランサムウェア感染で約80%の組織がデータ復旧に失敗。バックアップを保護する新たな方式とは?

DXやAI活用によるデータ量の増大は、ランサムウェアにとって格好の標的を増やしている。警察庁の2026年レポートによると、ランサムウェアに感染して復旧に1,000万円以上を要したケースは、全体の5割強に至るという。さらに深刻なのは、攻撃がバックアップデータにまで及んでいる点だ。

実際、ランサムウェアの感染によって約80%の組織がデータ復旧に失敗しており、その理由の約67%が「バックアップの暗号化・消去」と報告されている。

事業継続の生命線であるはずのバックアップが機能しないという現実は、サイバーレジリエンス戦略の根本的な見直しを迫るものといえる。

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サイバーレジリエンス対策の最適解とは バックアップデータ保護を最新型ストレージで実現

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AirGapとWORMの利点を組み合わせたバックアップ保護

バックアップデータを保護する代表的な手法としては、ネットワークから物理的に隔離する「AirGap」や、一度書き込まれたデータの上書きや削除を不可能にする「WORM（Write Once Read Many）」が知られている。しかし、AirGapは復旧時間の遅延や管理コストの増大、WORMはバックアップ管理サーバー経由での感染リスクや導入コストの高さといった課題をそれぞれ抱えている。

真のレジリエンスを実現するには、バックアップ強度、復旧時間、対策コストの3つの軸で最適なバランスを見出さなければならない。

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リンク先のコンテンツでは、AirGapとWORMの利点を組み合わせ、論理的な隔離と改ざん防止を両立する最新のバックアップ保護方式を解説している。その仕組みやコストの課題を解決する日立ヴァンタラのストレージが備えるデータ削減機能が確認できる上、実際の攻撃から事業を守った成功事例も紹介しているので、次世代のランサムウェア対策を具体化するヒントが得られるはずだ。

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