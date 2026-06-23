ソリューション

経費精算の処理を約1,000時間分削減したアイリスオーヤマほか、製造業5社の成功事例からBtoB特化型ECサービスのストロングポイントを読み解く

業務に必要な資材、物品の購買業務の非効率さは、現場の従業員にとって大きな負担となるだけでなく、「見えないコスト」の増加につながるなど、経営層にとっても頭の痛い問題と言える。ここで紹介する、国内製造業5社における購買プロセスの劇的な改善・変革に向けた取り組みの成功事例は、同業者はもちろん、異業種の担当者や経営者にとっても、現状の打開に向けたヒントとして大いに参考になるはずだ。

家電メーカーとして多様な製品開発を手がけ、「ユーザーイン経営」のもとスピード重視の事業運営を行っているアイリスオーヤマ。同社では、組織拡大に伴い管理部門の業務効率化が重要なテーマとなる中、とりわけ経費精算業務の負荷が大きな課題となっていた。経理部には本社および一部グループ会社から毎日約200件の経費精算申請が寄せられ、そのうち約半数が社員による物品購入の立替精算だったため、当日中の振込対応を含めた処理負担が増大していたという。

さらに、開発部門では冷蔵庫や洗濯機といった高額商品の立替購入も発生しており、社員の費用負担や不正・ミス防止の観点からも改善が求められていた。また、経費精算時にはシステム入力をはじめとする煩雑な作業や申請内容の不備確認も1日10〜20件発生しており、現場・経理双方にとって非効率な状態が続いていた。

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こうした課題を解決すべく、同社は法人向け販売チャネルとして活用していたBtoB特化型ECサービスを、社内購買基盤としても使用する取り組みを実施。もともと社員の多くが個人向けのAmazonサービスで業務用品を購入していた背景もあり、導入後は立替精算の割合が大きく減少した。結果として、現場と経理の双方で業務負担が軽減され、経費精算にかかっていた時間は導入後約半年で1,000時間ほど削減された。

さらに、購買データを会計システムに直接取り込むことで勘定科目との紐付けが自動化され、仕訳業務の負荷を大幅に軽減。経理部に求められる月次決算のスピード向上にも寄与しており、今後は立替精算を従来の10分の1程度まで削減することを目標に、さらなる利用拡大を進めている。

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本コンテンツでは、アイリスオーヤマをはじめとする国内製造業5社における、BtoB特化型ECサービス導入による、購買プロセス合理化、効率化に向けた取り組みを、事例として紹介している。メーカー、異業種を問わず、現在の購買業務のムダをなくしたい、購買プロセスを変革したいと考えている担当者、経営者にとっては、大いに参考になるはずだ。

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