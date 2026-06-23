調達コスト削減額が年間650万円、BtoB特化のECサービス活用がもたらした成果に迫る

ソリューション

業務において突発的に必要になったものを、その都度購入することを意味する「非計画購買（テールスペンド）」は、企業の購買額の20%を占めると言われ、隠れたコスト要因になっている。非計画購買がなぜ、現場にとっての大きな負担となっているのかを明らかにするとともに、この問題をわずか5分で解決する方法を解説する。

企業の購買は、「計画購買」と「非計画購買（テールスペンド）」の2種類に大別される。前者は製品やサービスに直結する仕入や定期的に必要となる消耗品の購買を指し、後者は突発的に必要となったものの購買を意味する。ある調査では、企業の購買額の20%、サプライヤー数の80%が非計画購買で占められているとされる。

計画購買はコストや購入時期が管理されている一方で、非計画購買は少額・多品目・計画外という特性から管理が行き届きにくい。結果として、現場では必要な商品の探索、価格や納期の比較、購入手続きに多くの時間を割かざるを得ず、承認プロセスも煩雑化しやすい。こうした負担の積み重なりが、現場の生産性を下げる要因となっている。

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経営層にとっても非計画購買は課題が大きい。購買データが社内に分散しやすく、コスト管理が不透明になり、ガバナンスが効きにくいことで不必要な支出が発生しやすい。非計画購買が「隠れたコスト要因」となり、企業全体の利益を圧迫する可能性すらある。

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本コンテンツでは、非計画購買が従業員と企業にもたらす負の影響と課題を整理し、それらを解決することで短期間でのコスト削減と利益向上が可能になると指摘している。併せて、たった5分のアカウント登録手続きで利用開始できる、BtoB特化のECサービスの活用で、調達の合理化、コストの劇的な削減を実現した事例を紹介しているので、参考にしてほしい。

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