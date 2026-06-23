事例

あらゆる業種の企業にとって、物品や資材の調達、購買プロセスの合理化は、喫緊に取り組むべき課題となっている。本コンテンツでは、建設・製造・通信・サービスといった各業界の8社における購買プロセスの合理化、効率化に向けた取り組みの成功事例を紹介している。同業者はもちろん、異業種の担当者にとっても役立つヒントが満載の内容だ。

通信大手のKDDIでは、消耗品やオフィス備品といった物品購入に必要以上の手間がかかるなど、購買プロセスの非効率さが課題となっていた。業務に必要な物品はすべて専任部門を通じて購入していたため、専任スタッフの配置が不可欠であり、業務拡大に伴ってその負担も増大していた。

また、社員数1万人超のKDDIでは、消耗品やオフィス備品の購入において社員個人の立替払いが一定数発生しており、会社側で購入元を正確に把握できないケースがあった。これが内部統制上の課題となっていた。

同社はこうした課題を解消するため、BtoBに特化したECツールの導入を決断する。承認フローの柔軟な設定や部署別請求など、必要な機能が標準で備わっていたことに加え、さらに大きな決め手となったのが、内部統制の強化である。立替払いが不要となり購入履歴も残る仕組みにより、購入元を把握できない課題を解消できると判断され、役員決裁の決定打となった。

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導入効果は上々で、利便性や有効性の浸透もあり、発注件数は約200件から、半年後には約700件へと大幅に増加した。専任部門への見積依頼は月120件から30件へと約75%減少し、専任担当者の配置が不要になるなど、副次的な成果も得られたという。

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本コンテンツでは、建設・製造・通信・サービスなど8社の事例を通じて、購買プロセスの合理化、効率化の取り組みを紹介している。業界固有のニーズへの対応や、購買のみならず販売プロセスへの好影響、経理処理の大幅な工数削減など、ECツール活用の成功事例は同業種・異業種を問わず多くの示唆を与える内容となっている。

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