EC市場の拡大に伴い、顧客の購買行動や在庫情報など、企業が保有するデータはかつてないスピードで急増している。しかし、その貴重なデータが複数のシステムに散在するサイロ化に陥り、経営判断の遅れや機会損失を招いている企業は少なくない。

メルカートが実施した調査『データ統合に対する意識調査』によれば、EC事業を展開する経営者の実に58.0%が「データ統合なしにAI競争に勝てない」と危機感を抱いているという。一方で、マーケティングや経営企画担当者の半数以上が「データの抽出・加工・レポート作成」だけで月に20時間以上を費やすなど、現場の疲弊も浮き彫りになっている。

こうした課題に対し、国産SaaS型クラウドECプラットフォーム「メルカート」を提供する株式会社メルカートは、「データ統合×AI」というアプローチでEC運営の在り方を変えようとしている。同社 代表取締役社長 渡邉章公氏に、EC業界におけるデータ活用の最前線と、同社が新たに打ち出す「AIエージェント一体型データウェアハウス(DWH)基盤」の真価について聞いた。

株式会社メルカート 代表取締役社長 渡邉 章公 氏

「SaaSの組み合わせ」が生んだ、データ分断という副作用

渡邉氏は、ECサイト構築パッケージで高い国内シェアを誇るグループ会社のecbeingでエンジニアとしてキャリアをスタート。大手企業のEC基盤設計に携わった後、2018年にメルカートを立ち上げ、2025年10月の分社化に伴い代表取締役に就任した。エンジニアとして裏側のシステム基盤を設計してきた経験があるからこそ、データの分断が企業にもたらす影響を肌で感じてきたという。

渡邉氏は、EC事業を成長させるうえでも、DXを進めるうえでも、まず向き合うべきなのはデータの扱いだと指摘する。

「5〜10年ほど前、SaaSというビジネスモデルが普及したことで、『自社でシステムを作り込まなくても、SaaSツールを組み合わせれば安価にさまざまなことができる』という流れが生まれました。しかし、各機能に特化したツールを次々と導入した結果、基幹システムやCRMツール、分析ツールなどにデータがバラバラに散らばってしまったのです」(渡邉氏)

ECサイトは本来、購買データだけでなく、購入前の行動データや検討段階の心理データまで取得できる、データ収集に最も適したチャネルだ。しかし、ECカートや分析ツール、MAツール、CRMがそれぞれ独立して稼働する環境では、個別のオペレーションは実現できても、チャネルを横断した一貫性のある施策は打てない。

「データマーケティングの戦略と、実際のオペレーションが乖離してしまっている状態です。手動で連携させれば運用そのものはなんとか回せても、データが根本でつながっていないために"攻めの一手"が作れません。結果として、現場の担当者はデータを手作業で抽出・加工し、つなぎ合わせる泥臭い作業に追われています。次の打ち手を考えるパワーが残っておらず、半ばあきらめかけている企業も少なくありません」(渡邉氏)

実際、メルカートがEC事業の経営層400名を対象に行った『データ統合に対する意識調査』では、半数超の企業で、担当者がデータの抽出・加工・レポート作成のみに月20時間以上を費やしていることが判明した。さらに、経営判断に必要な集計に「2〜3日以上かかる」と答えた企業も約4割にのぼる。

データ活用の重要性は認識していても、基盤整備が追いついておらず、危機感と実行のあいだに大きなギャップが存在している——これが、EC事業を展開する企業の現状といえる。

データの統合・分析・実行をワンストップで叶えるメルカート

こうした根深い課題に対し、強力な解決策となりうるのがメルカートだ。同サービスは、データ統合基盤(DWH)、AI活用、そして専任コンサルタントによる伴走支援を一体化させた国産SaaS型クラウドECプラットフォームである。2026年には新たに標準機能として「AIエージェント一体型DWH基盤」をリリースし、ECの現場に革新をもたらそうとしている。

DWH(データウェアハウス)とは、企業内に散らばるあらゆるデータを一元管理する巨大な保管庫を意味する。

「新規顧客獲得のCPAが高騰するなか、データを基軸にしたマーケティングを行わないと、EC事業としての生存確率は大きく下がってしまいます。そこで私たちは、多様なデータを一箇所に貯められるプライベートなDWHをメルカート内部に構築しました。ECの行動・購買データはもちろん、実店舗での購買履歴や電話受注のデータまでも集約し、マーケティングに直結させることが可能です」(渡邉氏)

通常、企業が自前でDWHを構築しようとすると、IT部門を巻き込んだ大規模なシステム開発が必要になるため、現場のマーケターにとってはハードルが高い。しかし、メルカートはそれをECプラットフォーム内に標準搭載しているため、マーケター主導ですぐにデータ活用を始められるのが強みだ。

さらにメルカートでは、基幹システムや物流システムなど外部の業務基盤とつなぐSI領域にも対応しているので、EC内部のデータだけに閉じない、事業全体を横断したデータ活用が実現できる点も見逃せない。

ここにAIエージェントが組み合わさることで、その真価が発揮される。

「AIエージェントの導入により、担当者はチャット形式でシステムと対話ができるようになります。単に一般的な情報を引き出すだけでなく、自社に蓄積された独自のデータにアクセスし、『今月の売上課題は?』『どんな施策を打てばパフォーマンスが上がる?』と自然言語で問いかけるだけで、具体的な課題の発見や施策立案をアシストしてくれます。さらには、効果が高いと見込まれる顧客セグメントの抽出や、レコメンドの設計といった実務まで、AIが伴走してくれるのです」(渡邉氏)

大手企業の厳格なセキュリティ審査にも応える堅牢な基盤

強力なAIに自社のコアデータを読み込ませるとなれば、気がかりなのはセキュリティだ。しかし、メルカートはこの点においても隙がない。クレジットカード業界の国際的なセキュリティ基準であるPCI DSS v4.0.1に準拠しているほか、外部の専門機関による第三者セキュリティ診断を毎年継続して受けている。

「外部のAIにすべての社内データを無防備にアクセスさせるのはリスクがあります。メルカートのDWHはセキュアなプライベート環境であり、外部からはアクセスできません。氏名や詳細な住所は都道府県レベルに匿名化しつつ、行動分析に必要な会員IDやエリア特性は保持するなど、センシティブな個人情報を保護するガードレールを設計したうえで、安全にAIを活用できる環境を提供しています。大手企業のお客さまが実施される厳しいセキュリティチェックにおいても、常に高い評価をいただいています」(渡邉氏)

既存ユーザー平均売上成長率480％の理由

ただシステムを提供して終わりではない点も、メルカートの特徴といえる。同社では、カスタマーサクセスやグロースハックチームによる手厚い伴走支援を提供。「ECサイトはローンチしてからが本番」という思想のもと、ツールの操作方法にとどまらず、事業のKPI・KGIをどう達成するか、実際のクリエイティブ制作やCRMの運用まで踏み込んだサポートを行っている。

こうしたシステムと人の両輪によるサポートは、実際の導入企業の成果にも表れている。既存ユーザーの平均売上成長率は、実に480% (※) に達するという。その飛躍的な成長の背景にあるのが、統合されたデータを活用したCRMの徹底だ。

※サイト公開翌月から1年後の平均成長率、サービス利用1年未満のサイトは対象外

「EC事業において、常に広告で新規顧客を集め続けるモデルはコストが合わず、いずれ破綻します。一度買っていただいたお客さまに、いかに2回目、3回目と買っていただき、ブランドのファンになっていただくかが最も重要です。メルカートは、このCRMの設計が非常にやりやすい基盤を持っています。データの可視化によって顧客の解像度を高め、反応が良いタイミングで最適なオファーを出す。これをクイックに回していくことで、新規偏重の売上構造から、安定して利益を生み出す構造へと転換することが可能となります」(渡邉氏)

実際にメルカートを導入した企業の事例を見てみよう。

長崎ちゃんぽん専門店を展開するリンガーハットでは、旧システムの終了を機にメルカートへリニューアル。CRM機能を活用してユーザーのかご落ち分析などを徹底し、データに基づいた的確な販促施策を実施した結果、単月の売上前年比215%アップを達成した。

高品質なフォーマルウェアを展開する東京ソワールでは、メルカートの豊富なイベント機能を活用し、公式アウトレットオンラインストアを新規構築。サイト運営の経験が少ない担当者でも、手厚い伴走支援を受けながらタイムセールなどを企画・実施し、イベント前と比較してCVRを約2倍に伸ばすことに成功している。

また、河合楽器製作所では、メルカートの導入によって管理画面上での業務負担が可視化され、社内連携が強化されたことで出荷までの日数を短縮。スタッフの運用負荷を増やすことなく、販売台数150%増を実現している。

EC事業を安定させ、進化し続けるための基盤は「データ」

データ統合とAIによってEC業界の常識を塗り替えつつあるメルカート。今後の展望について、渡邉氏は「オムニチャネル(OMO)の強化」と「AIによる顧客解像度の向上」を挙げる。

「EC単体ではなく、リアル店舗といかにデータをつなぎ、クロスユースのお客さまを増やしていくか。これが今後のビジネスにおいて非常に重要だと考えています。オンライン・オフラインを問わず獲得したデータを統合し、さらにAIを使いやすい状態に整えることで、事業者のパフォーマンスを引き上げていきます。また、AIエージェントの進化により、オペレーターの定型業務を代替するだけでなく、『この顧客はどんな趣味嗜好を持っているか』といった深いインサイトまでAIの力で導出し、最適な打ち手につなげる研究開発にも挑戦していきます」(渡邉氏)

最後に、日々の業務やシステムの制約に悩み、次の一手を見出せずにいる企業の担当者や経営者に向けて、渡邉氏は力強いメッセージを送った。

「かつてのように『ECサイトを作って広告を打てば売れる』時代は終わりました。これからは、お客さま一人ひとりに高度な接客を行うフェーズです。何か新しい施策をやりたいときに、場当たり的にツールを追加していくやり方では、AIが急速に進化する今後を勝ち抜くことは難しいでしょう。事業を安定させ、進化し続けるための基盤は『データ』です。自社の貴重なデータを資産として蓄積し、AIにどう利活用させるか。ツールを組み合わせる発想から、データを組み合わせる発想へ。その転換こそが、これからのEC事業の成長を左右すると考えています」(渡邉氏)

関連リンク 株式会社メルカート

データ統合に対する意識調査

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