レポート

月次決算を早期化するための鍵とは。経費精算システムの選定基準はモバイルアプリの体験価値に

インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が一段落し、経費精算業務は単なるデジタル化のフェーズを終え、いかに実運用で定着させ、全社的な効率化につなげるかという段階に移っている。しかし多くの企業において、迅速な経営判断の基盤である「月次決算の早期化」は、依然として実務上の課題となっているのが実情だ。

経費精算システムを導入し、経理部門の効率化は進んだはずなのに、なぜ決算スピードは上がらないのか。その要因は経理部門の処理能力ではなく、むしろ現場からの申請の遅れや手戻りの多さにあるのかもしれない。

近年の調査では、経費精算システムの選定基準に大きな変化が見られる。かつて重視されたコストや機能網羅性に加え、システムの入れ替え時には「モバイルアプリの使いやすさ」など、現場従業員の体験価値を重視する傾向が強まっている。

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経費精算システムの選定基準と月次決算の実態調査

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月次決算の締め日に最大1.7日の差が生じる要因

実際、調査によると経理担当者の81.8%が、月次決算の早期化に「モバイルアプリの使いやすさが重要」と回答していた。さらに、アプリの満足度が高い企業と未利用の企業とでは、月次決算の締め日に最大1.7日もの差が生じるという結果も出ている。

これは、従業員がいつでもどこでも迷わずに申請できる環境を整えることが、単なる利便性の向上に留まらず、 経営スピードを高める上でも重要な一手になり得ることを示している。

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リンク先のコンテンツでは、経費精算システムの導入・選定に関わった471名の経理・財務担当者への調査に基づき、決算を早期化するための示唆を明らかにしている。自社の経費精算業務を効率化するためのヒントや具体的な事例が確認できるので、ぜひご覧いただきたい。

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