EDRの運用でつまずきやすい4つのポイントと、その解決策としてのMDR

ソリューション

脅威の高度化・巧妙化により、ネットワーク境界での水際防御を中心とした従来型セキュリティは限界を迎えつつある。そこで注目されているのが、脅威侵入後の不審な挙動を検知し、被害拡大を防ぐ役割を担うEDRである。しかし、EDRは導入するだけで十分な効果を発揮するものではなく、適切な運用体制の整備が不可欠となる。

高度化・巧妙化するサイバー脅威への対策として、EDRへの注目が高まっている。EDRは、PCなどのエンドポイント端末の挙動を継続的に監視し、脅威による侵害の兆候を早期に検知・可視化する仕組み、またはその機能を備えたソリューションを指す。ランサムウェアのように、従来のEPPによる水際対策をすり抜ける脅威が増える中、侵入を前提としたセキュリティ対策として期待されている。

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【チェックリスト付き】

EDR導入の成否は「運用」で決まる

EDR・MDR選定ガイド

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ただし、EDRは「自動ですべての被害を防ぐ」ものではない。EDRによって収集・通知される情報をもとに、対応の優先順位を判断し、端末隔離や通信遮断といった封じ込めを実施する「運用」が極めて重要となる。

そのため、EDRを中核とした運用体制を整備しないまま導入を進めると、膨大なアラートへの対応が追いつかない、24時間365日の監視ができない、侵害発覚時の対応が遅れるといった課題が顕在化する。こうした課題を解消するものとして、監視や運用を支援するMDRへの注目も高まっている。

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本コンテンツでは、EDRの基本を改めて整理するとともに、導入・運用時につまずきやすい4つのポイントを解説している。さらに、自社に適したEDR製品や運用体制を見極めるための、14項目のチェックリストも掲載しているので、ぜひ参考にしてほしい。

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