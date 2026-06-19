事例

NTT東日本が進めるAIエージェント戦略とは。プライベート環境を採用した理由に迫る

AIエージェントが数百・数千規模で稼働する未来は、もはや遠い話ではない。それに伴う管理コストの肥大化、機密データの外部流出リスク、開発スピードとセキュリティのトレードオフといった課題に、公共インフラを担うNTT東日本はどのように挑んだのだろうか。

生成AIの業務活用が本格化する中、AIエージェントが1つ増えるたびに、エージェント自体の管理とそのデータ管理という二重の運用負荷が積み重なっていく。それが数千規模に拡大すれば、データベース管理者の工数は比例して膨れ上がり、本来注力すべき「AIをどう活用するか」という攻めの領域に足を踏み出すのが難しくなるだろう。

さらに、機密性の高いデータをパブリッククラウドに置けない事業領域では、外部環境への依存そのものがリスクになる。

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なぜNTT東日本は「プライベート環境」を選んだ? パブリック環境では超えられない壁

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国産LLMによってデータのクリーン性を確保

NTT東日本は、AIエージェントとデータベース管理を統合したプラットフォームをプライベート環境に構築することで、これらの課題に応えた。コンテナ技術ベースの疎結合なアーキテクチャが、既存システムへの影響を最小化しつつ新技術の即座な検証を可能にし、エンジニアは本来の開発に集中できる。

さらに、国産LLMとの融合によってデータのクリーン性を確保し、ハルシネーション対策のガードレールやテスト自動化を開発フローに組み込むAI版DevOpsを推進する。

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リンク先のコンテンツでは、NTT東日本がプライベート環境を採用した意思決定の背景、顧客サポートとネットワーク運用における2つのユースケース、AI版DevOpsによる開発体制の全貌をインタビュー形式で紹介している。その実現を後押しするプラットフォームも確認できるので、自社のAIエージェント戦略を検討する際の参考にしてほしい。

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