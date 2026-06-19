レポート

ランサムウェア侵害の80～90%が管理対象外デバイスで発生。ブラウザをセキュアな防衛拠点へと進化させるには

ハイブリッドワークへの移行とSaaSやWebアプリケーションの急速な普及により、ブラウザは事実上、業務の中心的なワークスペースとなった。調査によれば従業員がブラウザで日常業務を費やす時間は85%に及び、今後24カ月でのWeb・SaaSアプリケーション利用は、さらに50%増加することが見込まれている。

業務の中心がブラウザへと移行する中で、従業員は場所やデバイスを問わず業務アプリケーションにアクセスするようになったが、その多くは組織の管理下にないのが現状だ。特に、消費者向けブラウザや個人所有デバイス（BYOD）は、マルウェア感染や情報漏洩の温床となりやすい。

調査によると、ランサムウェア侵害の80～90%が管理対象外デバイスで発生しているという。また、VPNやVDI、RBIといった既存のセキュリティアーキテクチャは、オンプレミスのインフラ保護を前提に設計されているため、クラウドネイティブなSaaSが主流となった現在の環境に適合していない。いまや95%の組織がブラウザ起因のセキュリティインシデントを報告しているという調査結果もあり、既存のアプローチは限界といえる。

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ブラウザ自体に堅牢なセキュリティ機能を組み込む

そこで注目したいのが、ブラウザ自体に堅牢なセキュリティ機能を組み込む「エンタープライズブラウザ」という選択肢である。これは、Webアプリケーションへのアクセスゲートウェイであるブラウザを組織の管理下に置き、ポリシーに基づいた制御を実現するものだ。例えば、機密データへのアクセス時にコピー&ペーストを禁止したり、信頼できないサイトへのアップロードをブロックしたりできるようになる。

さらに、SASEプラットフォームとネイティブに統合することで、管理対象外を含めたあらゆるデバイスで一貫したセキュリティレベルを確保することが可能だ。

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リンク先のコンテンツは、エンタープライズブラウザが備える主要機能や選定のためのチェックリスト、SASEとの統合がもたらす保護範囲の拡大、そして管理対象外デバイスも含めた段階的な導入ロードマップを解説している。ぜひ役立ててもらいたい。

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