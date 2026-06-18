ソリューション

将来のSOC変革を見据えてエンドポイントセキュリティ製品を選ぶ。EDRやXDRを評価するための「10の質問」とは

APT攻撃（高度な持続型脅威）、サービスとしてのランサムウェア、AIを活用した脅威が後を絶たない状況の中、侵害は「もしも起こったら」ではなく「いつ起こるか」の課題となった。しかしサイロ化したツールでは対応が追いつかず、セキュリティチームは疲弊の一途をたどっている。

サイバー防御の基礎となるエンドポイントセキュリティ（EDR）は、攻撃者が最初の侵害に成功するかどうかを左右する重要な防衛線である。

その最前線で戦うセキュリティチームも、経営層へ投資対効果を示したいCISO、チームのアラート疲れや燃え尽き症候群に対処するSecOpsリーダー、組織のセキュリティ体制の有効性やコストのバランスに腐心するセキュリティアーキテクト、誤検知の対応と調査時間の短縮に追われるセキュリティアナリストと、それぞれの立場で深刻な課題に直面しているのが実情だ。

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将来を見据えたソリューション評価のために

そこで求められるのは、エンドポイントセキュリティ製品を評価する際の視点である。単にマルウェアを検知するだけでなく、AIや機械学習を用いて誤検知を減らし、アラートをインテリジェントに整理できるか。エンドポイントのデータにとどまらず、ネットワークやクラウド、アイデンティティの情報を統合して脅威の全体像を可視化するXDRへと拡張できるか。AIと自動化によってSOC全体の運用を変革する基盤となり得るか。

こうした多角的な視点を持つことが、真に有効なソリューションを選定する鍵となるはずだ。

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リンク先のコンテンツでは、自社にとって最適なエンドポイントセキュリティ製品を選定するための「10の質問」と、具体的な「評価チェックリスト」を掲載している。将来のSOC変革まで見据えた包括的なセキュリティ戦略を構築するために、ぜひ役立ててもらいたい。

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