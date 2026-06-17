ソリューション

1,000名の国内人材を対象とした調査結果から見えてきた、AIで競争力を高めるためのヒント

多くの日本企業で、AIの活用は個人レベルでは進んでいるものの、全社的な展開には至っていない。その結果、AIは企業の競争力を高める原資として十分に活用されていないのが現状だ。本コンテンツでは、国内1,000名のナレッジワーカーを対象とした調査結果を基に、その要因を明らかにするとともに、AIの全社展開を成功に導くための5つの実践ポイントを解説する。

週に1回以上AIツールを利用している割合は64%、そのうち毎日利用している人が20%以上に上るなど、日本企業における業務へのAIの浸透は急速に進んでいる。そのような中、AIツールが日常業務にどの程度貢献しているかについては「ある程度満たしている」と答えた人が66%と、不満はないものの、飛び抜けた満足もないというのが現状のようだ。これはAIツールの機能が実務において期待を十分に上回るには至っていないことを示している。

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日本企業における生成AI活用

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一方、企業全体としてAIを活用する環境が整っているとの回答は49%、整っていないとの回答は51%と、拮抗する結果となっている。特に、従業員2,000名以上の大企業を見ると、全社的なAI活用環境が整備されているとの回答が67%に達する一方で、従業員100名以下の企業では68%が整備されていないと回答しており、企業規模による利用格差が顕著であった。

では、こうした状況を打開し、全社的・組織的なAI活用を進めるにはどうすればよいのか。管理職はAI活用を妨げる要因として、スキル・トレーニング不足、予算的制約、そしてガバナンス・ポリシーの不備を挙げており、今こそリスク管理の徹底やトップダウンの推進力が、現場レベルで求められていると言える。

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本コンテンツでは、日本企業のナレッジワーカー1,000名を対象とした調査結果を基に、最新のAI活用の実態をレポートとしてまとめている。その中で、企業が競争力を高めるには、AI活用を「個別最適」から「全体最適」へと転換する必要があると指摘する。あわせて、解消すべき3つの不満と、全体最適を実現するための5つの実践ポイントも解説しているので、参考にしてほしい。

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