AI予算は倍増、それでも従業員の年間51営業日が摩擦で消えているのはなぜか?

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経営幹部および従業員を対象に実施された最新調査から、AI関連投資はテクノロジー投資全体の59%を占め、年々増加しているにもかかわらず、AIの活用・定着が十分に進んでいない実態が明らかになった。その背景には、ツール導入が実活用につながっていない「実行のギャップ」と、経営層と現場との「現状認識のギャップ」が存在している。

AIを活用して大きな成果を上げる企業と、そうでない企業との間には、年々大きな差が生まれている。しかし、最新の調査では、企業のAI予算は昨年からほぼ倍増し、テクノロジー投資総額のうち59%を占めていることから、成功企業だけが積極的に投資しているわけではないことが分かる。では、その差はどこにあるのか。

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成功企業に共通しているのは、「AIツールを現場に定着させること」を重視している点である。実際、77%の経営幹部が最大の課題は新しいツールの購入ではなく定着にあると認識しており、80%は、システムや人材、AIツールなど既存の資産を最大限活用できる仕組みや環境づくりに価値を見出しているという。

一方、AIの活用と定着が進まない企業では、従業員がタスク間のコンテキスト分断や作業中断に苦しめられている。AIは単純なタスクの自動化には適しているが、実際の業務は複数のタスクが連続して進行するケースがほとんどである。そのため、タスクごとに異なるAIツールを導入すると、従業員は頻繁なツール切り替えを強いられ、思考や作業が中断されてしまう。こうして失われる時間が従業員1人あたり年間51営業日分に達し、前年から42%も悪化した。この現場の実態を、経営層が十分に把握できていないケースも少なくない。

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本コンテンツでは、グローバル調査の最新データをもとに、AIを導入したにもかかわらず、その潜在価値の55%しか実現できず、多くの企業でAI活用・定着が進まない理由を分析している。さらに、AI投資で成果を上げている企業が、どのようにタスク間の分断を解消し、どの分野に重点投資しているのかについても詳しく解説している。 ぜひ資料にて詳細をご確認いただきたい。

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