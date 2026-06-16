AI翻訳は便利でも、1ファイルずつのアップロードは現場の負担に

生成AIを業務に活用する際、比較的導入しやすいのが翻訳だ。英語のドキュメントをChatGPTやGeminiにアップロードし、翻訳した経験を持つ人も多いだろう。

プロの翻訳者に依頼した場合と比べると、精度や文章のこなれ具合に課題が残るケースもあるものの、処理速度は圧倒的に速い。内容を把握している業務関連の内部資料であれば、十分に実用に耐える場面も多い。日英翻訳にとどまらず、多言語に対応できる点も生成AIの強みであり、業務効率化への貢献は大きい。

一方で、活用が進むにつれて課題も見えてくる。特に問題となるのが、翻訳対象が大量に発生するケースだ。日々多くのドキュメントを扱う業務では、ブラウザから1ファイルずつアップロードし、その都度翻訳結果を出力する作業は手間が大きい。複数ドキュメントをまとめて処理できる仕組みが求められる。

こうしたニーズに応えるツールとして、サテライトオフィスは「サテライトAI」シリーズの新機能を提供している。多様なファイル形式と複数言語に対応し、まとめて翻訳処理を実行できる「サテライトAI・一括翻訳AI」だ。

企業向け生成AIサービス群であるサテライトAIは、入力内容をAIの学習に利用しない仕様に加え、機密情報のマスキング機能や操作ログの取得機能なども備える。チャット機能を中核に多様な業務支援機能を展開しており、今回の翻訳特化サービスの追加によって、企業の業務効率化をさらに後押しする。

複数ファイルを一括で翻訳する「サテライトAI・一括翻訳AI」

多彩なドキュメントをローカルで一括・多言語翻訳

サテライトAI・一括翻訳AIの最大の特徴は、ローカル環境で動作する点にある。生成AIの利用にあたりオンライン接続は必要となるが、ブラウザ経由でドキュメントをアップロードする必要はない。ファイルのアップロードやダウンロードを伴わないため、セキュリティ面でも安心して利用できる。

操作は非常にシンプルだ。翻訳対象のドキュメントを格納するフォルダと、翻訳後のテキストを保存するフォルダを設定し、プログラムを実行するだけでよい。初期設定を行えば、その後はプログラムアイコンをダブルクリックするだけで、複数ファイルをまとめて翻訳できる。

対応ファイル形式は、Word、Excel、PowerPoint、OneNoteといったMicrosoft Office製品に加え、PDFやTXTにも対応。業務で一般的に利用される主要なファイル形式を幅広くカバーしている。さらにOCR機能を備えており、画像化されたPDFにも対応可能だ。手書き文字についても、判読可能な範囲であれば認識できる点は、生成AIを用いたOCRと同様である。

翻訳エンジンにはGeminiを採用しており、対応言語も同エンジンの対応範囲に準拠する。日本語、英語、中国語、韓国語、ドイツ語など、多言語に対応しており、一般的な業務用途において言語面で不足を感じるケースはほぼないだろう。

翻訳設定はテキストファイルで行い、基本的には出力言語を指定するだけでよい。翻訳元の言語が混在している場合や、1つのドキュメント内に複数言語が含まれている場合でも、内容を自動的に識別し、一括で翻訳できる点も大きな利点だ。

翻訳指示はテキストで簡単にできる

業務利用される各種ファイル形式をまとめて翻訳テキストへ

夜間バッチや全社展開にも対応、運用の自由度が高い一括処理

ローカル環境で動作する点は、セキュリティだけでなく運用面でも大きなメリットをもたらす。Windows上のプログラムとして稼働するため、既存のツールや仕組みと組み合わせやすいからだ。

例えば、Windowsのタスクスケジューラと連携すれば、特定フォルダに保存されたドキュメントを夜間に自動翻訳し、翌朝には翻訳済みファイルを揃えておくといった運用が可能になる。A4用紙1ページあたりの翻訳は数秒程度で完了するため、相当量のドキュメントであっても、夜間のうちに一括処理を終えられるケースが多い。

また、各PCに個別インストールして運用するだけでなく、共有ファイルサーバと組み合わせることで、部署単位や全社単位での一括処理にも対応できる。あらかじめ「指定フォルダに翻訳対象ファイルを格納する」というルールを設け、夜間に自動翻訳を実行すれば、翌朝には翻訳済みフォルダから各自が必要なファイルを取り出すだけで業務を開始できる。

翻訳結果は元のファイル名を維持したテキストファイルとして出力されるため、チームで共有してもファイルの所在が分からなくなる心配はない。

従来、人手に頼っていた翻訳業務を生成AIで効率化するだけでも大きな効果があるが、本ツールのように一括処理まで自動化することで、さらなる省力化・業務効率化が実現できる。その分、従業員は本来注力すべきコア業務や創造的な仕事に時間を割けるようになるだろう。

「サテライトAI」契約で、翻訳にとどまらない多彩な生成AI活用が可能に

サテライトAI・一括翻訳AIは、導入の容易さも大きな特長だ。Windows向けのプログラムファイルを配置し、入出力フォルダと出力言語を設定するだけで利用を開始できるため、導入時につまずく心配はほとんどない。マニュアルも整備されており、スムーズに運用を立ち上げられる。

利用には、サテライトAI本体の契約が必要となる。基本ライセンスは1ユーザーあたり月額100円と低コストで、さらにユーザー企業が契約済みのChatGPT／Azure OpenAI／GeminiといったLLMを利用する場合でも、追加料金は1ユーザーあたり月額400円と手頃だ。LLMの利用料は従量課金となるが、あらかじめ上限を設定できるプリペイド型のため、想定外のコスト増加を抑えられる。

また、本機能はサテライトAIシリーズの一機能として提供されるため、翻訳だけでなく、チャットや各種業務支援機能なども一括して利用できる点は大きな魅力だ。既存ユーザーであれば追加費用なしで利用できる点も評価できる。

さらに、導入支援は無償で提供されており、運用面のサポートも受けられる。LLMの利用量設定や、自社の業務に最適なツールの選定などについても相談しやすく、初めて生成AIを本格導入する企業でも安心だ。1カ月の無償トライアルも用意されているため、実際の業務に適合するか十分に検証したうえで導入を判断できる。

なお、生成AIによる翻訳やOCRの精度は常に100％を保証するものではない。その特性を理解したうえで、自社要件に合致するかを確認することが重要だ。トライアルを通じて適用範囲を見極めながら導入を進めることが、効果的な活用につながるだろう。

継続的な機能強化が魅力の「サテライトAI」

サテライトオフィスは、長年にわたり日本企業の業務を支援するシステムを提供してきた。Google WorkspaceやMicrosoft 365の導入支援に加え、これらを日本企業で円滑に活用するための各種アドオン開発で知られる。さらに、顧客の要望に応じたシステム開発にも柔軟に対応してきた実績を持つ。

今回紹介したサテライトAI・一括翻訳AIも、製薬会社からの要望を受けて開発されたソリューションがベースとなっている。大量の海外ドキュメントを効率的に査読するためにカスタム開発された機能を汎用化したものであり、ユーザーニーズを起点にサービスを形にしてきた同社の開発力を示す一例といえる。

また、サテライトAIシリーズはSaaSとして提供されており、日々の細かな改善に加え、月次単位での継続的な機能アップデートが行われている。今回の一括翻訳AIのように、新機能が追加されるケースも珍しくなく、サービス全体が進化し続けている点も大きな特徴だ。今後も企業のAI活用やDX推進を支援するラインアップ拡充が予定されている。

一括翻訳のニーズを持つ企業はもちろん、生成AIの業務活用に関心のある企業全般にとって、サテライトAIは有力な選択肢となるだろう。これから生成AI活用に取り組む企業や、既存活用の高度化を図りたい企業は、サテライトオフィスへの相談を検討してみてはいかがだろうか。

サテライトオフィス ■AI関連/クラウド関連に特化したインターネットソリューションベンダー■ さまざまなビジネスモデルに最適なソリューションパッケージを開発し、ユーザー目線に立った戦略の企画・提案を行っています。業界トップクラスの導入実績を持つGoogle WorkspaceやMicrosoft 365、LINE WORKS、ChatGPT など、AI関連ならびにクラウドコンピューティングに関わるビジネスの可能性を追求しています。 ●●無料活用セミナー 随時開催中!!●● 提供：サテライトオフィス

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