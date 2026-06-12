システム開発のテストプロセスを外部委託することでもたらされる4つのメリット

ソリューション

システムのリリース後に不具合が発覚すると、企業のブランドイメージ低下や経済的損失はもちろん、時間的浪費も無視できず、さまざまなリスクにつながる。これは自社開発・委託開発のいずれも同様で、リスクを回避・低減するには事前の入念なテストが欠かせない。しかしさまざまな理由から、十分に実施できていない企業が見受けられる。

短納期化、大規模化、複雑化、高品質ニーズの高まりなど、システム開発を取り巻く状況は厳しさを増している。一方で、ノウハウやリソース、時間の不足から、自社開発であっても品質担保が難しくなっている。しかし、リリース後に不具合が発覚すれば、ブランドイメージの低下や経済的損失に加え、時間的浪費など多くのリスクを招く恐れがあるのだ。

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こうしたリリース後の不具合の背景には、性能テスト不足やテストケースの想定漏れなど、テストプロセスの不備がある。そのため、企業の存続を脅かすリスクを回避するには、多様な観点による網羅的なテストが必要だが、前述のリソース不足がボトルネックとなっているのが現状だ。

これは開発ベンダーにアウトソースしているユーザー企業でも同様で、リリース後の不具合によるリスクは避けられない。実際のトラブル事例でもユーザー企業が責任を問われるケースは多く、システム検収時の受け入れテストは発注者側の責任・義務とされている。

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リンク先のコンテンツでは、自社開発・委託開発を問わず、リリース後の不具合が重大なリスクを引き起こす点を指摘し、その低減・回避策として外部のテスト専門会社の活用が増えている理由を明らかにしている。さらに、外部テスト会社がどこまで支援してくれるのか、利用によって得られる4つのメリットを、推奨されるテストサービスとともに解説しているので、ぜひ確認してほしい。

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