レポート

攻撃者によるクラウドへの静かな進入を防ぐには。CDRで実現する検知・自動対応の新アプローチ

クラウド環境への攻撃者は、もはやマルウェアを使わない。設定ミス、盗んだ認証情報、正規のクラウドツールを悪用して静かに侵入し、痕跡をほとんど残さずにデータにアクセスする。従来型のセキュリティツールでこの脅威を捉えきるのは極めて難しい。

クラウド利用の拡大に伴い、攻撃者の手口も巧妙化してきた。かつてのような力ずくの侵入はほとんど見られなくなり、設定ミスのあるストレージや公開されたコードリポジトリから盗んだ認証情報を悪用するケースが主流になっている。

侵入した攻撃者はクラウドサービスが備える正規のツールを使い、従業員を装いながらシステム間を静かに移動する。従来のマルウェア検知や境界型防御といった対策はこうした振る舞いを想定しておらず、セキュリティチームが膨大なアラートの中からシグナルを拾い上げようとする頃には、攻撃者は既にデータに到達している可能性が高い。

パロアルトネットワークス 提供資料

Cloud Detection & Response（CDR）

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

CDRによって迅速かつ正確なインシデント対応が可能に

こうした状況を打開するアプローチが、「クラウド検知・対応」（CDR）である。CDRは、クラウド環境全体のログやアクティビティをリアルタイムで収集・分析し、攻撃の兆候を早期に検知する仕組みとなる。AIや機械学習を利用することで、複数ソースのシグナルから精度の高いアラートを生成し、セキュリティアナリストの負荷を大幅に軽減してくれる。

脅威を検知した際は、事前に定義されたプレイブックに基づき、ワークロードの自動隔離、フォレンジックスナップショットの取得、認証情報の無効化といった初動対応を自動で実行する。これにより、人間では追いつけないクラウドのスピードに対応した、迅速かつ正確なインシデント対応が可能となるのだ。

* * *

リンク先のコンテンツは、巧妙化するクラウド攻撃者の手口と、それに対抗するためのCDRについて全体像を詳しく解説している。CDRソリューション選定における10の評価ポイントも確認できるので、自社のクラウドセキュリティ体制を見直す際に役立つはずだ。ぜひ参考にしてもらいたい。

資料のご案内 パロアルトネットワークス 提供資料

Cloud Detection & Response（CDR）

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

[PR]提供：パロアルトネットワークス