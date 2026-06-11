レポート

生成AIを狙う「プロンプト攻撃」の巧妙な手口に迫る。進化する脅威からLLMを守るには

生成AIと大規模言語モデル（LLM）は、医療・金融・製造業といった幅広い企業の業務プロセスに統合されつつある。一方、その急速な普及の裏では、「プロンプト攻撃」と呼ばれる新たな脅威が組織のセキュリティ対策に深刻な課題を突きつけている。

プロンプト攻撃とは、欺瞞的な入力を巧みに組み合わせて生成AIシステムを操作し、意図しない出力や有害な振る舞いを引き起こす手法である。攻撃が成功すれば、個人情報（PII）や機密データが暴露されたり、不正なコードが実行されたりするなど、組織に深刻な影響をもたらす。

主流のLLMを対象にした評価では、「情報漏洩」攻撃の成功率がモデル全体で平均62%、特定モデルでは88%に達したとのことだ。また、AI本来の目的を乗っ取る「ゴールハイジャック」攻撃は、一貫して50%の成功率が示されており、LLMにおける普遍的な脆弱性の存在が浮き彫りになっている。

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プロンプト攻撃を影響と手法の2軸で分類

実際のプロンプト攻撃の事例としては、例えば2024年のフィッシングメールに敵対的プロンプト攻撃を隠蔽したケースが挙げられる。攻撃者はLLM統合ツールをリダイレクトして、機密データを攻撃者のサーバーに送信させることに成功している（ゴールハイジャック）。

このことは、プロンプト攻撃の脅威が既に現実のものであることを示している。従来の正規表現やシグネチャベースのセキュリティ対策では不十分であり、LLMの入出力全体を高度な自然言語処理で監視するといった、新たな防御アプローチが求められる。

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リンク先のコンテンツでは、プロンプト攻撃を「影響に基づく分類」と「手法に基づく分類」の2軸によって詳細に整理し、具体的な攻撃シナリオを交えながら包括的に解説している。生成AIの安全な運用体制を構築するための資料として役立てられるはずだ。ぜひ参考にしてもらいたい。

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