ソリューション

生成AIで何ができるかをイメージし、自律的に業務をこなす存在へと進化させるには

生成AIに向けた企業の期待は過剰だったり、懐疑的または否定的だったりするケースが見受けられる。背景には、AIで何ができるのか、はっきりとしたイメージを持てていないことがあり、そのため導入が進まない、もし導入に至っても活用が進まないという状況を招いているのではないか。

生成AIについて、汎用チャットという認識で止まっている企業は珍しくないようだ。そのような場合は無料版で使ってみたり、PoCで小規模に取り組んだりすることで、何ができるかのイメージが掴めるようになる。

また、期待通りの費用対効果（ROI）が得られるか分からないことが、生成AI導入の障壁になりがちだが、そもそも前提として「AIありきの働き方」へと考え方をシフトする必要がある。AIは、特に人手不足という課題を解消するための有用なアプローチとなる。

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自律的に業務をこなすAIエージェント

そんな生成AIを活用していく上で注目したいのが、AIの「エージェント化」という概念だ。通常のチャット型AIでは、利用者が都度プロンプトを入力する必要があるが、AIエージェントはあらかじめ役割・ルール・参照情報を設定しておくことで、自律的に業務をこなす存在へと進化する。

具体的には、顧客の問い合わせ対応、社内手続きの案内、週次レポートの自動生成、契約書のチェックといった業務を任せられるようになる。昨今はプログラミングのスキルがなくてもAIエージェントを作成できる環境が整いつつあり、このことも組織全体の業務効率を引き上げる後押しになるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、AI導入時の5つのステップや、具体的に何から取り組むべきかを解説している。AIのエージェント化がもたらす価値、作成手順の例、部門別のユースケースも確認できるので、ぜひ一読することをおすすめしたい。

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