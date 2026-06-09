生成AIはどのような業務プロセスに組み込むべきか。ヒトとAIを一体で動かすための基盤が重要

生成AIは業務効率化・コスト削減・新規アイデアの創出・エラー削減といった効果が期待されており、それだけに活用できる業務範囲は広い。
営業領域では活動履歴の把握や顧客データの分析、ヘルプデスク領域では問い合わせへの自動対応や回答文の作成、システム開発領域ではコードの自動生成やテストケースの作成などが代表的だ。マーケティングや法務といった分野にも展開できるため、全社的な業務変革を大きく推進してくれることだろう。
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生成AIを活用した業務プロセスの改善
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生成AIの導入を成功させるには
そんな生成AIの導入を成功させるには、4つのステップを踏まえた計画的なアプローチが不可欠だ。さもないと、ハルシネーションや情報漏えい、従業員の不適切利用といった問題が顕在化しやすい。
JEITAの予測によると、2030年の生成AIの市場は2023年比で約20倍の2,110億ドルに達するとされており、普及はさらに加速する。ヒトとAIと業務を一体として動かす統合的な基盤を整備することが、この変化の激しい時代において、企業価値を高め続ける鍵となる。
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リンク先のコンテンツでは、生成AIの基本概念から営業・ヘルプデスク・システム開発などでの活用方法、業務に適用するための4ステップを解説している。迅速な意思決定、継続的な変革、創造性を基にした競争力の強化を実現するためにも、ぜひ参考にしてもらいたい。
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