自社の端末を最新のAI搭載パソコンに刷新するメリットとは。1日あたり約12.5%ものコスト削減効果に期待

端末の世代交代は単なる更新作業ではなく、企業の生産性、パフォーマンス、セキュリティを向上する機会となり得る。調査によれば、2028年までに市場のPCの98%がAI搭載パソコンになると予測されており、この潮流から取り残されることは、ビジネスにおいて後れを取ることを意味する。
また、AI搭載パソコンの導入により、1日あたり約12.5%のコスト削減（労働時間の節約）が見込まれるという。ハードウェア、OS、プロセッサーが三位一体で連携したAI搭載パソコンへと刷新することで、これまでの端末とは一線を画すパフォーマンスとセキュリティレベルを実現できるだろう。
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最新のAI搭載パソコンがコスト削減に寄与
運用面に目を向けると、最新のビジネスPC環境を導入した組織では、セキュリティインシデントが62%減少し、ヘルプデスクへの問い合わせ件数が80%も削減されたという結果が報告されている。
これは、多層的な防御によるサイバーレジリエンスの向上と、デバイス管理の簡素化がもたらす効果の表れといえる。
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リンク先のコンテンツでは、AI搭載パソコンへの移行がもたらす生産性、セキュリティ、管理効率、TCOの各側面におけるメリットをデータとともに解説している。端末を刷新する際の判断材料として、ぜひ参考にしてほしい。
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