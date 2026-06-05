ソリューション

自社の端末を最新のAI搭載パソコンに刷新するメリットとは。1日あたり約12.5%ものコスト削減効果に期待

この資料は、急速に変化するデジタル環境の中で競争力を維持したい中小企業向けに特別に作成されたものとなる。Dell、Intel、Microsoftがどのように連携し、強化されたセキュリティ、生産性の向上、そしてシンプルなIT管理を実現しているかを紹介している。AI搭載パソコンの利点、サステナブルなテクノロジーソリューション、そしてビジネスをよりスマートかつ効率的に運営するための必須アイテムについても学ぶことが可能だ。

端末の世代交代は単なる更新作業ではなく、企業の生産性、パフォーマンス、セキュリティを向上する機会となり得る。調査によれば、2028年までに市場のPCの98%がAI搭載パソコンになると予測されており、この潮流から取り残されることは、ビジネスにおいて後れを取ることを意味する。

また、AI搭載パソコンの導入により、1日あたり約12.5%のコスト削減（労働時間の節約）が見込まれるという。ハードウェア、OS、プロセッサーが三位一体で連携したAI搭載パソコンへと刷新することで、これまでの端末とは一線を画すパフォーマンスとセキュリティレベルを実現できるだろう。

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最新のAI搭載パソコンがコスト削減に寄与

運用面に目を向けると、最新のビジネスPC環境を導入した組織では、セキュリティインシデントが62%減少し、ヘルプデスクへの問い合わせ件数が80%も削減されたという結果が報告されている。

これは、多層的な防御によるサイバーレジリエンスの向上と、デバイス管理の簡素化がもたらす効果の表れといえる。

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リンク先のコンテンツでは、AI搭載パソコンへの移行がもたらす生産性、セキュリティ、管理効率、TCOの各側面におけるメリットをデータとともに解説している。端末を刷新する際の判断材料として、ぜひ参考にしてほしい。

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