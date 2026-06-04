ソリューション

77%*の経営者が資金調達に不安。コスト削減とCX向上を両立する、中小企業の戦略的「購買改革 」とは

インフレやコスト高騰が経営を圧迫する中、多くの中小企業が資金繰りに課題を抱えている。しかし、安易なコスト削減は顧客満足度の低下を招きかねない。このジレンマを、企業成長の機会へと転換する方法はあるのだろうか。

長引くインフレと不安定な経済情勢は、多くの中小企業の経営に影を落としている。ある調査によれば、経営者の77%が資金の調達に、47%*が経済状勢そのものに不安を感じているという。

このような状況下でコスト削減は急務となるが、マーケティング費用や品質に関わる費用を削ることは、顧客離れを招き、企業の成長基盤を揺るがしかねない。このコスト圧力と顧客満足度維持という二律背反の課題に、多くの経営者が頭を悩ませているのが実情である。重要なのは、場当たり的な経費削減ではなく、事業の根幹を見直す視点だ。

アマゾンジャパン 提供資料

リソースを最適化し購買体験を向上させる

中小企業が、コスト上昇を管理して効果的な意思決定を行い、

優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する方法

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

購買業務のDXがもたらす変革

課題解決の鍵は、これまで見過ごされがちだった「購買業務」の変革にある。テクノロジーを活用して購買プロセスをデジタル化・一元化することで、組織全体の支出を可視化し、データに基づいた戦略的なコスト管理が可能となる。

これにより、サプライヤーの集約やボリュームディスカウントの交渉といった具体的なコスト削減機会を見出すことができる。さらに、購買業務の効率化によって創出された時間と人的リソースを、本来注力すべき顧客体験の向上や新サービス開発へと再配分できる。これは、単なるコスト削減にとどまらず、企業の競争力を高めるための戦略的な一手となるだろう。

* * *

本コンテンツでは、コスト上昇とリソースの制約という厳しい環境下で、中小企業が持続的に成長するための「戦略的購買」について詳述している。データに基づいた意思決定への移行プロセスや、ESG目標達成に貢献する購買アプローチなど、明日からの経営に直結する具体的なヒントをぜひ確認してほしい。

アマゾンジャパン 提供資料

リソースを最適化し購買体験を向上させる

中小企業が、コスト上昇を管理して効果的な意思決定を行い、

優れたカスタマーエクスペリエンスを提供する方法

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

* ：本資料に掲載の各種データ・統計は、Goldman Sachs、Slack等の第三者機関による公開調査レポートに基づいています。詳細な出典は各該当箇所に記載のとおりです。各データは発行元の調査時点の情報であり、当社の見解を示すものではありません。

[PR]提供：アマゾンジャパン