事例

JR西日本ITソリューションズが監視業務の属人化を解消し、コスト最適化を果たした事例に迫る

システム監視の現場では、スクリプト作成の属人化や誤検知対応の負荷、さらにクラウド移行に伴う監視範囲の急拡大など、複合的な課題を抱えるケースが多い。JR西日本グループにおいてITサービスの開発・運用を担うJR西日本ITソリューションズは、この課題にどう立ち向かい、能動的な運用体制を構築したのか。

JR西日本ITソリューションズのITビジネスソリューション部は、列車予約や運行情報などのサービスを提供するWebシステムの監視を担っており、システム異常の早期検知と迅速な初動対応は重要なミッションであった。

そんな同部は、長年使用してきたオンプレミス環境の外形監視ツールのサービス終了という課題に直面した。その当時、監視スクリプトを作成できるエンジニアは2～3人に限られ、特定の担当者への依存が常態化していたという。さらに、正常稼働中のエラー誤検知が調査負荷を高めており、端末利用者の制限により監視結果をチームで即座に共有することも困難だった。

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JR西日本のお客様サービスを支える外形監視とクラウド監視でDatadogを採用

直感的でわかりやすいUIを通して属人的な運用を解消し、能動的な監視を実現

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GUIツールで実現した監視の内製化とコスト削減

このような経緯から、ITビジネスソリューション部は、GUIベースで監視フローを作成できる外形監視ツールへの刷新を果たした。さらにはシステムのAWS移行を受けて同ツールの用途を拡大し、クラウド監視までを一元化したという。

結果として、外形監視フローの作成に対応できるメンバーは15人以上に増加し、属人化の解消と監視業務の内製化が進んだ。また、APMの活用によってAmazon S3の過剰なリクエストを特定し、AWSの利用コストを約20%削減することにも成功している。

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リンク先のコンテンツでは、JR西日本ITソリューションズが、監視業務の属人化を解消したアプローチについて解説している。これは単なる障害検知にとどまらず、コスト最適化や開発品質の向上にも貢献する、能動的なオブザーバビリティを実現した事例となる。システムの運用管理・監視を効率化するためのヒントが得られるので、ぜひ参照してほしい。

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