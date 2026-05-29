ソリューション

読み取り精度の高いAI-OCRがなぜ使われないのか。想定外の運用負荷に悩まされないために

AI-OCRの導入目的は、帳票のデジタル化にとどまらず、本来その先にある業務プロセスの最適化とデータ活用にあるはずだ。しかし、ツールの選定においては、比較・検討が容易な「読み取り精度」という指標が重要視されがちである。このことが「高精度なツールを導入したのに、現場の負担が減らない」という状況を招く要因になっている。

読み取り精度という数値化された指標は、AI-OCR選定時の安心につながる一方、過大評価される傾向にある。そのため、「読み取り精度には満足しているが、導入後の業務改善効果を実感できない」と悩む企業は後を絶たない。

その原因は、AI-OCRツール単体がどれほど正確に動作しても、効率化されるのは業務プロセスの一部にすぎない点にある。読み取った後のデータ加工や、別システムへの連携といった「周辺業務」が手作業のまま残ってしまっているなど、業務の全体設計が不十分では本質的な業務改善に至らないのだ。

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AI-OCR選定の落とし穴 読み取り精度だけで判断してはいけない理由とは?

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失敗を避けるための4つの判断軸とは

AI-OCRの導入を成功させるには、読み取り精度以外に、運用のしやすさ、読み取り後の使いやすさ、業務へのつながりやすさ、トータルコストという4つの判断軸が不可欠だ。

これらを軽視すると、帳票フォーマットの変更に対応できない、データ整形なしで後続処理に引き渡せない、他システムと連携できない、導入後の運用コストが膨らむといった事態を招き、想定外の運用負荷に悩まされることになるだろう。

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リンク先のコンテンツでは、多くの企業が陥りがちなAI-OCR選定の落とし穴を解説した上で、導入を成功に導くための4つの判断軸を紹介している。自社のツール選定が読み取り精度の比較だけで終わっていないか、本質的な業務改善につながる評価ができているかを確認するための指針となるはずだ。

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