特別区協議会がネットワーク基盤の刷新によって行政デジタル化を推進。職員のテレワーク実施回数が約2倍に増加

事例

テレワークの普及に伴い、多くの組織で柔軟な働き方を支えるIT基盤の重要性が増している。しかし、利便性を追求するあまりセキュリティが脆弱になっては、情報資産を危険に晒しかねない。こうした課題に対し、公益財団法人特別区協議会がネットワーク基盤を刷新することでリスクを解消した取り組みに注目したい。

国のガイドラインを遵守する必要がある公共団体にとって、職員の利便性向上と堅牢なセキュリティ体制の構築を両立することは、喫緊かつ難易度の高い課題となる。

東京23区の自治に関する調査研究および普及啓発、東京区政会館の管理運営、特別区の事務事業の支援を展開する特別区協議会もまた、デスクトップPCからノートPCへの移行を機に、職員の働きやすさとセキュリティの確保を両立させるべく、ネットワークの無線化を含むシステム基盤の更改に着手した。

ジャパンシステム、日本ヒューレット・パッカード 提供資料

職員の働きやすさとセキュリティの確保を両立させたシステム・ネットワーク基盤を刷新——特別区協議会の取り組みから見える行政デジタル化の勘所とは

＞ ＞ 資料の閲覧はこちら

利便性とセキュリティを両立しつつ運用負荷を軽減

本プロジェクトによる成果は目覚ましく、新システムの稼働後は、職員の月あたりのテレワーク実施回数が約2倍に増加した。これは、職員自身の端末を安全に利用できる環境が整備され、利用のハードルが大幅に下がったことが大きく後押ししている。

プロジェクト成功の裏には、無線LANの証明書認証や動的なアクセス制御といった、国のガイドラインに準拠するための厳格な要件を満たす技術選定があった。さらに、ネットワーク機器の一元管理や認証基盤の統合によって、高度なセキュリティガバナンスを維持しながら、日々の運用負荷を軽減することにも成功している。

* * *

リンク先のコンテンツでは、特別区協議会が働きやすさとセキュリティという2つの要件を両立させた事例の詳細をインタビュー形式で解説している。同プロジェクトを支援したベンダーの役割や、導入したシステムも詳しく確認できるので、ぜひ熟読してもらいたい。

[PR]提供：ジャパンシステム、日本ヒューレット・パッカード