ソリューション

開発スピードに品質管理が追いついていない実態と、AIエージェントが自律的にテストを担うQAモデルの強みに迫る

アジャイル開発やCI/CD、さらにはAIドリブンな開発手法の浸透により、コードを書き、機能を届けるまでのスピードは劇的に向上した。しかし一方で、品質管理（QA）のプロセスが、開発全体の足かせとなりつつある。増え続けるテスト工数が開発全体のボトルネックとなっている現状をどう打開すればよいのだろうか。

リリース頻度の増加は、そのままテスト工数の増大に直結する。人手に頼る従来型のQAモデルでは、膨大な作業量に対応しきれず、結果としてテストが不十分になったり、リリースに遅延が生じたりする恐れがある。

この状況は、開発のスピード、担保すべき品質、そして限られたコストという、3つの側面において限界が迫りつつあることを示唆している。

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AIエージェントと専門家が協働する新たなQAモデル

こうした「人手依存型QAの限界」を打破するアプローチとして注目されているのが、AIエージェントがテストの設計・実行・保守を自律的に担う、新たなQAモデルの活用だ。AIの圧倒的な実行力に、オーティファイのQAプロフェッショナルの判断力を組み合わせることで、開発サイクルを高速化させながらも、品質リスクを増大させずコストを最小化できる。

これにより自社の開発チームは、テスト運用に追われる日々から解放され、付加価値の高い業務に集中することが可能になる。

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リンク先のコンテンツでは、AIエージェントが自律的にテストを担う新たなQAモデルの仕組みやメリットを詳しく説明している。AIの実行結果を専門家が監査する品質管理体制や、セキュリティに関する安全設計も紹介されているので、リソースの制約に左右されない、持続可能なQA体制を構築するためのヒントが得られるはずだ。

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