ソリューション

煩雑になりがちな来客の送迎や食事の手配業務。運用管理を一元化してガバナンスを利かせるには

これまで総務部門などで個別に対応してきた、顧客訪問や出張など従業員の移動、役員や来客の送迎手配、従業員の帰宅手段の確保、食事の手配や補助といった業務には共通の課題が見受けられる。それは作業の煩雑さと、利用実態の見えにくさだ。こうした個々の課題に、場当たり的に対応してきた結果、運用フローが乱立し、担当者の工数が膨らんでいるケースは少なくない。

移動や食事にまつわる管理業務は煩雑になりがちな上、部署ごとに利用状況がバラバラなままでは、予算の適正管理やコンプライアンス上の統制も困難となる。

従業員体験の向上を求める従業員の声に応えながら、管理する側の負担を減らすためには、どのようなサービスが求められるだろうか。

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配車サービスと食事宅配サービスを法人向けに統合

注目したいのが、配車サービスと食事宅配サービスを法人向けに統合したプラットフォームの活用である。利用上限額や時間帯・エリアの制限、経費コードをポリシーとして設定できるため、予算超過や不正利用の防止を一括で行える。全国47都道府県・世界70カ国以上で展開されていることから、国内外の拠点を持つ企業でも統一した運用が可能だ。

さらに、役員や得意先の送迎に高評価なドライバーや高級車両を指定配車できたり、終電後の従業員帰宅や顧客訪問・出張時の移動に24時間365日対応できたりと、利便性の向上も期待できる。食事面では、残業・在宅勤務時のデリバリーから、会議・セミナー時の来客向け軽食、さらには従業員や顧客へのギフトとして使えるバウチャー発行まで、多様なシーンに対応してくれる。

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リンク先のコンテンツでは、配車サービスと食事宅配サービスを活用し、工数削減とガバナンス強化を両立させる手法を解説している。国内外の出張、従業員の福利厚生、顧客へのホスピタリティ向上など、多様なビジネスシーンでの活用事例も紹介しているので、参考にしてもらいたい。

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