文書の作成や情報収集、アイデア出しなど、日常のさまざまな場面で欠かせないツールになりつつある生成AI。企業でも業務への導入が急速に進んでいますが、その一方で悩みや疑問を抱える企業も少なくありません。そこで今回は、AIを快適に活用できる機能を搭載したエプソンPC『Endeavor NL3000E』を試用して業務変革を実現した企業・団体の事例を取り上げ、現場での実践的な使い方やAIの業務活用の可能性をご紹介していきます。

業務でのAI活用を支えるエプソンPC『Endeavor NL3000E』とは?

AI処理専用チップ「NPU」を搭載したPCのうち、Microsoftが定める厳格な基準を満たしているものが一般的にはCopilot+ PCと呼ばれています。毎秒40兆回(40TOPS)以上のAI処理性能や高度なセキュリティ機能などを持ち、クラウドだけでなくローカル(端末内)でも快適にAIを活用できるのが特徴です。

エプソンPC『Endeavor NL3000E』は、そのCopilot+ PCに準拠したノートPC。16型の大画面で見やすく、広色域に対応したディスプレイを搭載しながら、厚さ約19.6mm、質量約1.3kgの薄型軽量ボディを実現しており、オフィスでの利用だけでなく、外出先に持ち運んでの使用にも適しています。CPUはコストパフォーマンスに優れたインテル® Core™ Ultra 5 プロセッサーとクリエイティブ業務や高度な処理に優れたインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサーから選択可能。また顔認証・近接センサーに対応した有効518万画素の高解像度カメラを内蔵し、人の目が気になる環境でも安全かつスムーズにログインして使用できます。

国内メーカーならではの柔軟で迅速なサポートや、最長7年の定額保守サービス、実使用環境を想定した厳しい試験をクリアした耐久性の高さなど、長く安心して使えるのも魅力的なポイントです。

教育現場における活用事例──北星学園大学の取り組み

エプソンダイレクトは、Copilot+ PC『Endeavor NL3000E』の導入を検討する法人ユーザーを対象に同製品を無料で提供するモニターキャンペーンを2025年11月〜12月にかけて実施。そのモニターに参加した、北星学園大学 経済学部 経営情報学科の佐藤教授に、実際に試したことで見えてきた活用法や可能性について伺いました。

北星学園大学 経済学部経営情報学科の佐藤友暁 教授

経営情報学科長を務める佐藤教授は、コンピューターアーキテクチャーの研究に携わる一方で学科に関する事務作業も担当しており、その効率化が課題となっていました。しかし学生の個人情報などを取り扱うためセキュリティ面への配慮も必要で、「ローカルLLMを導入すれば安全に生成AIが活用できるのではないか」と考えていたそうです。そこで目をつけたのがCopilot+ PC『Endeavor NL3000E』でした。

複数のウィンドウを同時に表示して作業できる大画面ディスプレイを備え、持ち運びやすい軽量ボディを実現した『Endeavor NL3000E』は、キャンパス内を移動することの多い佐藤教授のニーズにマッチ。またNPUやGPUの性能が高く、メモリ容量も十分搭載しており、事務作業でAIを活用するにあたってスペック面での不安もありませんでした。そこでローカルLLMを導入し、機密性の高い文献の要約や資料の下書き作成、議事録作成の補助、論文の修正、英語資料の翻訳などに使ってみたところ「十分実用的なレベルで利用できる」と実感。とくに論文の修正は「今までにない視点で表現への提案をくれる」ところを気に入ったそうです。

さらに大きな手応えを得られたのがスケジュール管理。これまで学生との面談日時を調整する際はメールを一つひとつ開封して手作業で調整していたのが、面談希望の時間をメールから抽出して整理するところまで『Endeavor NL3000E』に任せられるようになりました。ダブルブッキングなどの手違いが起こらないよう細心の注意を払ってきたという佐藤教授は、AIを活用することで業務時間の軽減とともに「精神的な負荷も大きく減らせた」ことを高く評価しました。

このほか、手書き答案のテキスト化も試してみたそうですが、現時点では認識精度に課題があるとのこと。しかしポテンシャルは感じているそうで「将来的には学生の手書き答案をテキスト化して、設定した採点基準に沿って採点するところまでAIでカバーできれば」と、その可能性を見出していました。

業務でどう使える？ 現場別にみるCopilot+ PC活用事例

『Endeavor NL3000E』を業務に活用して大きな成果をあげているのは、北星学園大学の佐藤教授だけではありません。ここでは、モニターキャンペーンに参加した企業・団体がどのように業務に役立てているのか、現場の"声"を紹介します。

保育施設

主にオンライン会議・研修の記録と要約、文書作成支援などの事務作業に活用。また、保育アイデアを分かりやすくイラストで説明したり、保育者が指導する際に補助として使う子ども向けの絵を作成する際に、写真をアート風にできる「リスタイル」、AIによる画像生成を行う「イメージクリエイター」などのCopilot+ PC標準機能を利用してイメージを具現化しました。さらに有償のMicrosoft 365 Copilotの助けを借りることで、文書のレイアウトもスムーズに行うことができました 。

歯科医院

日常の細かい事務作業や文書作成に活用。とくにブログ記事の作成や、院内の掲示板に掲示するお知らせやポスターの作成に役立ちました。従来は検索や要約、文書作成に複数のアプリを使っていましたが、Copilot上でそれらが完結できるようになり便利だと感じました。また、Copilot+ PCに搭載されている「リコール」を使うと、自然言語による検索で過去の作業をさかのぼって素早く必要なファイルを見つけ出すことができ、業務の大幅な効率化につながりました。

自治体

これまで何時間もかかっていた議事録作成や、住民への案内文作成などの日常業務に『Endeavor NL3000E』とMicrosoft 365 Copilotを活用したことで作業時間を大幅に短縮できました。また広報誌に使う写真の選定や、案内文に沿ったイラストの作成、Webサイト内での記事の要約などにも役立ちました。業務によっては文書作成ソフトを別途使用している場合があり、「Word」を使っている他の業務で取り扱う際に文書の変換が必要になります。これまで、その作業に時間を要していましたが、別途使用しているソフトの文書のスクリーンショットを撮ってMicrosoft 365 Copilotでデータ化することで簡単にWord文書にすることができ、作業時間の短縮につながりました。『Endeavor NL3000E』は電源を入れてから立ち上がるまでが早く、仕事用のPCとしてとても使いやすい印象です。

システム開発会社

自社の業務改善および顧客提案力の強化を目的として活用しました。システム開発会社ということもあり、もともとスタッフは全員NPUを搭載したPCを使用していますが、それらと比較しても『Endeavor NL3000E』はかなり性能が高く、画面の見やすさや本体の軽さも印象的でした。また、お客様に対しては、『Endeavor NL3000E』を用いて実際の顧客課題を想定したAI活用の提案を実施。具体的にはMicrosoft 365 Copilotで画像を読み込み、その内容に基づいてAIが整理して資料化するというデモンストレーションを実演しました。『Endeavor NL3000E』の性能が高いため高度な画像認識や生成AIの処理が高速で、提案内容の品質向上に貢献できたと感じています。

製造メーカー(品質保証部門)

タスク管理ツールを使って業務の進捗を確認したり、AIアシスタントツールで会議の文字起こしや要約を行ったり……。クレームや問い合わせに対応する際は、その回答を関連部署から回収するためプロジェクト管理ツールを活用しています。こうした有償・無償のツールをシーンに合わせて快適に使い分けられるのも高性能な『Endeavor NL3000E』ならでは。主に据え置きで利用していますが、持ち運びもしやすく、バッテリーの持ちが良いのも評価できるポイントです。

製造メーカー(事業推進部門)

仕様書やマニュアルに関しては機密情報を含み取り扱いに配慮が必要になるため、これまでは手作業で検索を行っていましたが、機種ごとに仕様書を開いて該当機能を探すのは経験や知識も必要で、時間と手間がかかってしまいます。そこで、『Endeavor NL3000E』にローカルLLMを導入して過去機種の仕様書データを投入し、自然言語検索を実現する取り組みを実施。同様のニーズは他部門にもあるため、成果が出れば共有して業務効率化を図っていきたいと考えています。

製造メーカー(営業部門)

さまざまなフォーマットのエクセルデータを扱う機会が多いのですが、画面サイズが大きい『Endeavor NL3000E』は一覧性が高く作業効率が格段に上がります。将来的には、こうした情報の集約・分析もローカルAIで自動化し、負担を軽減したいと考えています。このほか、問い合わせ対応をAIで自動化し、データベース化した質問に自然言語検索をかけて回答を出す仕組みの検討が進めています。

『Endeavor NL3000E』がもたらす新しい業務スタイルと実用性

薄型軽量ボディに16型の大画面ディスプレイや高性能なインテル® Core™ Ultraプロセッサーを搭載したエプソンPC『Endeavor NL3000E』。AI時代のPCに求められる条件を高いレベルで備えており、現場に導入する端末として魅力的な選択肢のひとつだと言えるでしょう。

エプソンダイレクトは、6月8日(月)に大阪で開催される「Windows AI Day」への出展を予定しており、今回紹介した『Endeavor NL3000E』も展示されます。導入を検討している企業・団体や、記事を読んで気になった方は、一度ブースに足を運んでみてはいかがでしょうか。

[PR]提供：エプソンダイレクト