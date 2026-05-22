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経済産業省が策定するサプライチェーンセキュリティの評価制度とは。2026年度末の開始に向けた対策の要点に迫る

近年、サプライチェーンの脆弱性を突いたサイバー攻撃による被害が深刻化している。委託先企業への攻撃が、結果的に委託元の事業継続に甚大な影響を及ぼす二次被害のケースは、もはや珍しくない。実際、トレンドマイクロが被害組織の公開情報を元に集計した独自調査によれば、2025年に公表されたインシデントで最も多かったのは「他組織」が起因のものだったという。

経済産業省は、サプライチェーンを構成する企業のセキュリティ対策状況を共通基準で可視化する「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の運用を2026年度末に開始する予定だ。

この新たな評価制度は、発注側の「取引先のセキュリティ対策状況が判断しづらい」、受注側の「取引先ごとに異なる要求への対応で工数・コストが増大する」といった負担を軽減し、双方によるセキュリティレベルを測る共通言語として機能することが期待される。

トレンドマイクロ 提供資料

経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を解説

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「★4」評価など、一定の評価基準の取得が実質的な取引条件となる可能性

この評価制度が運用されるにあたって、業種や業界によっては、「★4：標準的に目指すべきセキュリティ」の評価取得が実質的な取引条件となる可能性がある。NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0 をベースとする評価基準事項は、マルウェア対策やパッチ管理といった技術的対策に加え、リスク管理体制の構築や取引先とのルール・役割分担の決定、インシデント対応手順の整備といった組織的対策まで多岐にわたる。

こうした評価基準に対応するには、体制やルールの整備に加えて技術的対策を含めた、全社視点での対応が不可欠となる。また、技術的対策においても、個別ツールだけで対応するのではなく、攻撃を受ける前に弱点を特定し対処するプロアクティブなリスク管理と、攻撃を受けた際に迅速に検知・復旧するリアクティブな対応を両立させる統合的なアプローチが重要だ。

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リンク先のコンテンツでは、2026年度末に運用開始が予定されている「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の要点を解説している。また、レベルごとの具体的な要求事項や、AI搭載のセキュリティプラットフォームTrendAI Vision One™による対応範囲やアプローチも確認できるので、ぜひ参考にしてほしい

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経済産業省「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」を解説

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