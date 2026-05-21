AIワークロード固有の脆弱性に備える。いま求められるサイバーレジリエンスの視点とは

AI活用の基盤となるAIワークロードは、GPUへの高い依存、膨大なデータ処理、そして複数のノードやクラスターにまたがる分散アーキテクチャといった独自の特徴を持つことから、従来のセキュリティツールによる監視や保護が困難になっている。
結果として、攻撃対象領域は大幅に拡大し、トレーニングデータの汚染やモデルの盗難といった、これまでにないサイバーリスクに晒される恐れが出てきた。もしインシデントが発生すれば、事業の継続性だけでなく、企業の収益や信頼性に深刻な結果をもたらすことだろう。
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AI主導の世界におけるサイバーレジリエンスの重要性の高まり
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求められるサイバーレジリエンスの視点
こうした新たな脅威に備えるには、侵入を完全に防ぐという従来の考え方から脱却し、インシデント発生を前提としたサイバーレジリエンスの視点が不可欠となる。具体的には、AIのライフサイクル全体、すなわちデータの取得からモデルのトレーニング、本番環境での推論に至るまで、一貫した保護戦略を実装することが求められる。
また、EUのDORA（デジタル オペレーショナル レジリエンス法）といった規制の動きが活発化しており、コンプライアンスの観点からも、堅牢なAIガバナンスとレジリエンスの確保は喫緊の経営課題となる。
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リンク先のコンテンツでは、AIワークロード固有の脆弱性に対する対策と、サイバーレジリエンスを実現するためのアーキテクチャについて、大学や公共部門の事例を交えながら解説している。自社のAIセキュリティ戦略を見直すためにも、ぜひ参照してもらいたい。
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